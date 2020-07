In articol:

Mary, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, nu a avut o părere prea bună despre Ella. Mary a susținut mereu că Ella a jucat mult teatru în relația cu Jador și că i-a plăcut să se victimizeze.

Zilele trecute, Mary s-a întâlnit cu Ella și apoi le-a spus fanilor săi, într-un live pe Instagram că și-a păstrat părerea despre concurenta de la Puterea dragostei.

”Mi-am dat seama că tot ce am spus la WOWbiz despre Ella este adevărat. Pentru că atunci când m-am dus să o iau pe Bianca, la întoarcere în țară, ne-am întâlnit și cu ea. M-a luat în brațe, a mimat că e bucuroasă că mă vede, deși sigur știa ce am spus despre ea la wowbiz și pe story. A doua zi eram cu Bianca și am văzut-o în mall, într-un magazin, ne-a văzut și ea, dar a plecat mai departe (...) Am văzut și o conversație cu o susținătoare de-a ei, în care spunea că Bianca e ..fake”, a declarat Mary despre Ella.

În urmă cu ceva timp, într-un live pe canalul de Youtube WOWbiz.ro, Mary își spunea părerea despre Ella. ”Eu sincer am să îmi respect părerea din emisiune, pe care o știe toată lumea, fiindcă am cunoscut-o pe Ella, l-am cunoscut pe Jador. Sincer, mi se pare că Ella exagerează destul de mult în ceea ce privește suferința, să spun așa, pentru că ei nu au stat mult timp împreună, să spui că...Eu nu zic că nu s-a îndrăgostit, poate chiar așa e, dar se victimizează. Nu știu, din punctul meu de vedere, se victimizează foarte, foarte mult însă, fiindcă în spatele camerele de luat vederi, ea nu era așa de atașată de Jador. Eu spun ce am văzut atunci când eram în emisiune, acum, nu mai știu ce se întâmplă, dacă s-au mai vazut dacă nu”, a spus Mary de la Puterea Dragostei. Citeste CONTINUAREA AICI