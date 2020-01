După Simina Loica și Alex Zănoagă, un alt cuplu format la Puterea dragostei a decis să facă pasul decisiv pentru o căsătorie, dovadă clară că la show-ul moderat de Andreea Mantea, iubirea este cea care contează, și nicidecum premiul cel mare.

Mary de la Puterea dragostei a primit inelul de logodnă! Cum arată bijuteria pe care Robert i-a pus-o pe deget de Revelion

Mary de la Puterea dragostei și Robert au împlinit, recent, cinci luni de iubire, însă cei doi se gândesc deja să își unească destinele în mod oficial.

"Ne iubim și nu ne vedem separați niciodată", au spus ambii la WOWbiz.ro, de fiecare data când au fost întrebați despre relația lor.

"Am senzația că ne cunoaștem de o viață. Ambii suntem zodia Săgetător și felul nostru de a fi este unul extrem de asemănător. Ne potrivim perfect, fiindcă ne înțelegem trăirile, gesturile și felul de a pune problema în orice discuție. Ce mai, pot spune și, fără să exagerez, că Robert este singurul bărbat care m-a făcut să mă simt atât de fericită", au fost cuvintele blondinei pentru WOWbiz.ro.

Mary a fost completată de Robert, care avea să spună și el că intenționează să formeze și un cuplu legal cu Mary de la Puterea Dragostei, cât mai curând.

"O iubesc, nu pot să stau fără ea, de aceea, am și hotărât să ne mutăm împreună, la București", a dezvăluit fostul concurent.

De la acele declarații, legătura dintre cei doi pare să treacă, acum, la un alt nivel. Drept dovadă, Mary de la Puterea dragostei a primit inelul de logodnă, chiar în noaptea de Revelion.

, a declarat Mary. În plus, în premieră pentru WOWbiz.ro, Robert avea să dea câteva detalii despre bijuteria de pe degetul blondinei.

”Am plănuit totul în detaliu. Am comandat inelul de aur cu diamant în Italia în urmă cu mai bine de o lună și am încercat să nu mă dau de gol în toată această perioadă. Mă bucur că am reușit să fac totul în secret, să îmi și reușească, iar iubita mea să fie atât de fericită încât să fie nevasta mea din vară, când am stabilit cununia civilă”, a conchis fostul concurent de la Puterea dragostei pentru WOWbiz.ro!