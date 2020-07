In articol:

Mary spune că a ajuns atât de slabă, încât și Bianca are mai multe kilograme ca ea.

”Toată lumea când mă vede îmi spune că am slăbit. Nu știu ce să mai fac, nu am poftă de mâncare, nu pot să mănânc”, a spus Mary de la Puterea Dragostei. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei, care se iubește cu Robert, spune că și-a făcut analizele și nu are o problemă, dar tot e îngrijorată. ”Mă urc pe cântar mereu și văd ba 49, ba 50 kg. A ajuns Bianca să mă depășească, ea are 56 kg”, a mărturisit Mary, care le-a cerut sfatul fanilor. Tânăra a mărturisit că e dispusă să încerce vitaminte, tratamente încercate de fanii ei, doar ca să nu mai slăbească.

”Știu că mulți se chinuie să slăbească, dar credeți-mă că m-am săturat când aud cum mi se spune că am slăbit mult”, a mai spus Mary.

Fosta concurentă de la Puterea dragostei care trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Robert, băiatul de care s-a îndrăgostit în show, este întrebată mereu de fani dacă este ănsărcinată. ”Nu mai pot cu întrebarea asta. Nu sunt însărcinată. Vreau să facem întâi nunta, apoi copilul”, le-a răspuns Mary, fanilor săi. Nici Robert nu scapă de această întrebare. Recent, el le-a răspuns fanilor în glumă că el și Mary vor avea tripleți. "Măi oameni buni, eu glumesc. Să nu mă luați în serios. Glumesc și eu cu voi. Nu avem copii. Le luăm pe toate treptat. Ușor, ușor o să ajungem și acolo.", a spus Robert, iubitul lui Mary de la puterea Dragostei. Citiți CONTINUAREA AICI