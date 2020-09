Mary și Bianca, în emisiunea „Totul despre puterea dragostei”

Livian a dezvăluit, recent, în emisiunea „Totul despre puterea dragostei” că el și Bianca s-au întâlnit la hotel în nenumărate rânduri, pe parcursul competiției, deși acest lucru era interzis. Mai mult, fostul concurent a susținut că doar el a plătit cazarea.

Invitate în platoul Wowbiz.ro, Bianca și prietena ei din competiție, Mary, s-au arătat foarte revoltate de declarațiile lui Livian.

Bianca a spus că este dezamăgită de atitudinea fostului său iubit. Ea a fost nevoită să recunoască că se întâlnea cu acesta la hotel, în timpul competiției. Mai mult, fosta concurentă de la Puterea Dragostei susține că a fost urât din partea lui Livian să spună ca el a fost cel care a plătit întotdeauna cazarea.

„Nu mi-a plăcut că în live el a spus că mergeam la hotel, după ce un an el a spus că noi nu am mers la hotel, deși mergem și se vedea pe chipul meu. Eu am spus că el. De ce a trebuit să spună că a plătit el hotelul? Nu era cazul să spună”, a spus ea.

Bianca mărturisește că Livian i-a promis că va spune nimic despre întâlnirile acestora. Ea recunoaște însă, că s-au văzut astfel în fiecare sfârșit de săptămână. „El a spus că nu o să spună că am mers la hotel (în timpul competiției), deși noi ne vedeam weekend de weekend”, adaugă fosta concurentă.

Mary: „Nu îți permiți nici măcar să plătești o masă?!”

Mari este revoltată de gestul lui Livian și spune că un bărbat adevărat nu i-ar reproșa niciodată unei femei că a plătit ceva pentru ea.

„Eu aveam o părere foarte bună despre Livian, dar după ce a făcut acum Livian, mi-am schimbat părerea la 180 de grade. Nu ai cum să îi scoți ochii unei femei pe care susții că o iubești, că ai iubit-o, că ai dus-o la hotel și ai plătit mesele. E logic, dacă ești bărbat. De ce îți mai asumi o relație dacă nu îți permiți să plătești nici măcar o masă?”, spune prietena Biancăi.

Livian și-a oripilat fanii cu ultima apariție

Susținătorii lui Livian sunt profund dezamăgiți după ce acesta s-a afișat cu noua iubită și a postat o fotografie indecentă pe Instagram. Deși fostul concurent de la Puterea Dragostei pare mai fericit ca niciodată alături Florentina, fanii acestuia nu sunt mulțumiti de ultimele apariții în mediul online ale acestuia.

Livian a postat pe contul lui de Instagram o fotografie indecentă cu noua lui parteneră. Cei doi se aflau în pat goi și dezbrăcați și s-au pozat în oglinda pe care o au pe tavan, deasupra patului.

Livian și Florentina, în pat

Fanilor nu le-a plăcut deloc ce au văzut și au comentat în consecință. „Încerci doar sa o faci geloasa pe bianca, urat”, „Lângă Bianca ți s-a urât cu binele.. vai de mine”, au scris aceștia.