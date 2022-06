Masca de protecție, din nou obligatorie în România! Anunțul neașteptat făcut de autorități

In articol:

Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat, potrivit romaniatv.ro, un nou set de reguli, în contextul epidemiologic actual. În ultimele zile, în Capitală, au fost identificate nu mai puțin de patru cazuri de infectare cu variola maimuței, astfel că autoritățile au decis, printre altele, ca

masca de protecție să fie obligatorie în cazul acestor bolnavi. Iată toate prevederile impuse de INSP!

Autoritățile au decis noi reguli pentru bolnavii de variola maimuței

În urmă cu doar patru zile, Ministerul Sănătății anunța primul caz de îmbolnăvire cu variola maimuței, în București. De atunci, numărul a crescut la patru, iar toate infectările au fost raportate în Capitală. Pentru a preveni o posibilă situație dramatică, reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică au decis câteva măsuri de prevenire a răspândirii infecției.

Astfel că masca de protecție devine obligatorie pentru persoanele infectate cu variola maimuței. Dacă este neapărat necesar, aceștia pot ieși din casă doar dacă utilizează corect accesoriul medical, acoperindu-le nasul și gura și, totodată, trebuie să poarte haine care să le acopere complet leziunile.

În cazul formelor ușoare de boală, persoana infectată trebuie să se izoleze la domiciliu până la căderea ultimei cruste și înlocuirea acesteia cu un strat nou de piele sănătoasă și trebuie să anunțe medicul de familie. În cazul formelor medii sau severe, bolnavul va fi internat și izolat la unitatea medicală, până când starea de sănătate îi va permite să se carantineze acasă, cu supravegherea medicului de familie.

Care sunt simptomele infecției cu variola maimuței și cum se transmite virusul de la o persoană la alta

De asemenea, contacții bolnavilor de variola maimuței vor fi monitorizați timp de 21 de zile, în cazul în care apar simptome.

Conform experților în domeniu, variola maimuței nu se transmite precum virusul SARS-CoV-2. Boala, susțin specialiștii, nu se răspândește cu ușurință între persoane și necesită un contact apropiat.

Virusul intra în organism prin piele lezată, tract respirator, ochi, nas sau gură, dar și prin fluide corporale.

Simptomele bolii sunt, în general, ușoare și includ: erupții cutanate veziculoase sau leziuni pe orice parte a corpului – inclusiv în contextul actual particular – în jurul organelor genitale și anusului, febră, durere în gât, ganglioni limfatici umflați și leziuni la nivelul gurii și ochilor.

„Faptul că e o boală cunoscută și că, în general, sunt forme ușoare nu înseamnă că n-ar trebui să fim prudenți, ca o discuție generală. În principiu, în raport cu bolile infecțioase, cred că tot timpul ar trebui să gândim în acest fel.

Modalitatea de transmitere înseamnă contact direct și prelungit, vă și spuneam că e vorba de focar în familie, dacă este să discutăm de un focar (…). N-avem date că o persoană asimptomatică, așa cum s-a întâmplat la SARS-CoV-2, ar putea transmite, și e important, ceea ce înseamnă că acea persoană care are febră, durere în gât, ganglioni inflamați și are o erupție destul de caracteristică, cu vezicule, va fi cea care va transmite în acel interval de timp, în principiu când are erupția. E vorba de fluidele corporale”, a declarat Adrian Marinescu.