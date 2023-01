„Masca va fi obligatorie” Anunțul făcut de Alexandru Rafila, după explozia de cazuri de gripă. Autoritățile avertizează că suntem în pragul unei epidemii

In articol:

Veste tristă pentru români la început de an. Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății, a transmis că există o posibilitate de o epidemie de gripă.

Cu toate acestea, însă, purtarea măștii de protecție nu va reveni, aceasta fiind obligatorie doar în spitale.

Alexandru Rafila a anunțat o posibilă epidemie de gripă în țara noastră, însă îi liniștește pe români, spunând că focarul de gripă nu va readuce obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice.

„ Eu cred că sunt încă medicamente. Am dat publicităţii (n.red marți) o listă extinsă cu medicamente similare cu rugămintea atât către farmacişti, atât către medicii de familie şi către populaţie să caute unul dintre aceste medicamente… Nu contează denumirea comercială. Importantă este substanţa activă.”, a spus Alexandru Rafila, în cadrul unei emisiuni TV.

Alexandru Rafila a transmis că marți, 3 Ianuarie, a realizat o evaluare a stocului de Oseltamivir. De asemenea, Ministrul Sănătății a subliniat că pentru Tamiflu mai există două medicamente generice.

„ Sunt peste 4 milioane de comprimate la nivel naţional de oseltamivir, adică nu este o lipsă. Pentru Ibuprofen şi Paracetamol, în această lună, după discuţiile de săptămâna trecută, ne aşteptăm să crească afluxul către farmacii, mai ales că noi am şi elaborat un ordin de ministru care limitează exportul anumitor medicamente în perioada următoare.”, a mai spus Ministrul Sănătății.

În ce cazuri se poate declara epidemie?

O eventuală epidemie se poate declara doar în cazurile în care există o creștere de 20%, a cazurilor de gripă, timp de 3 săptămâni consecutive și o proporție de minim 10% de probe confirmate cu gripă, după cum spune Alexandru Rafila.

„ Masca va fi obligatorie doar în unităţile spitaliceşti. Sigur, ea este recomandată. Adică e recomandată, dar nu vreau să vorbim iar de restricţii. E foarte clar că evitarea aglomeraţiei şi masca sunt recomandate.”, a spus Ministrul Sănătății.

Cazurile de gripă cresc rapid în România

Ministrul Sănătății susține că ne aflăm într-o perioadă în care numărul de viroze crește rapid, iar proporția de cazuri de gripă diagnosticate a depășit 10%. Mai mult decât atât, Alexandru Rafila a declarat că suntem deja în a treia săptămână de creștere rapidă a virozelor și a cazurilor de gripă.

“ Eu vă spun ce am făcut noi la nivelul Ministerului Sănătăţii. Luna aceasta, în primul rând, vom asigura cantităţi suplimentare de medicamente antitermice şi antiinflamatorii de tipul ibuprofenului şi paracetamolului. Vom da chiar astăzi publicităţii o nouă listă cu produse similare, adică sunt produse identice ce conţin aceeaşi substanţă activă. Oricare dintre ele este bun atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. De asemenea, vom da publicităţii şi variantele pentru Tamiflu. Substanţa activă se numeşte oseltamivir şi există mai multe produse, nu doar Tamiflu. Stocurile pe care le-am cerut chiar azi dimineaţă sunt de peste patru milioane de comprimate la nivel naţional, de oseltamivir. Nu, nu este o penurie, iar pentru celelalte am elaborat şi un ordin de ministru care limitează exporturile pentru o perioadă de şase luni. Lista este în transparenţă decizională de o săptămână, de săptămâna trecută, înainte de Revelion, iar după ce am pus această listă am notificat Uniunea Europeană.”, a declarat Alexandru Rafila, în cadrul unei emisiuni televizate.

