In articol:

Mașina lui Ciprian Marica a ucis un motociclist român, acum aproape șapte ani., a dezvăluit cancan.ro pe 13 iulie 2013. ( vezi ce probleme a avut Ciprian Marica cu Poliția

Citeste si: Ciprian Marica a avut un accident rutier în timp ce se îndrepta spre sediul unei televiziuni

Citeste si: Mama lui Ciprian Marica, mesaj subliminal pentru Ioana Marcu. Nici măcar nu i-a răspuns!

„Azi, in jurul orei, 14:00, limuzina familiei Marica a fost lovita din plin de un motociclist, care venea din partea stanga a strazii Iancu Erou Nicolae. Potrivit cercetarilor preliminare, vinovat de situatie este cel care se afla la volanul autoturismului, pentru ca nu s-a asigurat in momentul in care a iesit de o pe straduta.”, s-a mai relatat despre accident.

Mașina lui Ciprian Marica a ucis un motociclist. Medicii nu au mai putut face nimic

„Victima, in varsta de 24 de ani, a decedat in urma impactului. Desi medicii au ajuns de urgenta la fata locului, nu au mai putut face nimic. Motociclistul era cetatean roman, angajat al Ambasadei SUA.”, a mai dezvăluit sursa citată. Tragicul accident a avut loc nu departe de zona din Pipera unde Marica deține o vilă.

Ciprian Marica (34 de ani), fostul atacant al echipei naționale, în prezent finanțator la Farul Constanța, se află în prim-plan, după ce o filmare compromițătoare cu el și Ana Muntean, nora lui Florin Muntean, fost șef la firma Transgaz, a fost făcută publică. Cei doi au fost surprinși, în 2019,în aceeași cameră de hotel de soțul femeii, dar filmarea a apărut în spațiul public de-abia pe 29 aprilie 2020.