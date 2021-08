Masked Singer România Program TV! Vezi în ce zile se va difuza show-ul muzical

In articol:

Masked Singer România Program TV! Vezi în ce zile se va difuza show-ul muzical și pe ce dată va avea loc premiera sezonului 2.

Masked Singer România este emisiunea în care vedetele își ascund identitatea sub măști spectaculoase, iar detectivii trebuie să ghicească ce vedetă se ascunde în spatele măștii.

Masked Singer România Program TV

Masked Singer România revine pe micile ecrane de joi, 9 septembrie, de la ora 21:30 și se va difuza în fiecare zi de joi de la aceeași oră.

Citeste si: SuperStar România Program TV! Pe ce dată începe show-ul de talente muzicale

Masked Singer România[Sursa foto: Instagram]

Show-ul TV a debutat în România la data de 11 septembrie 2020, iar în primul sezon i-a avut pe detectivi pe Inna, Horia Brenciu, Ana Morodan și Codin Maticiuc.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

În schimb, în sezonul care va debuta anul acesta, detectivii de la Masked Singer România vor fi Inna, Horia Brenciu, Mihaela Rădulescu și actorul Alex Bogdan.

În primul sezon, Jorge a prezentat Masked Singer România, însă în cel de-al doilea sezon, Pavel Bartoș va juca rolul de prezentator.

Cine a câştigat Masked Singer România, sezonul 1

În sezonul 1 al emisiunii, Masked Singer România, Căpcăunul și Corbul au ajuns în finală datorită voturilor oferite de public și detectivi, însă doar unul dintre ei a ieșit învingător, iar acela a fost Corbul.

Sub costumul Căpcăunului se ascundea simpatica Irina Rimes, în timp ce sub masca costumului întunecat al Corbului, nu era nimeni altul decât Mugur Mihăiescu, cel care a și câștigat marele premiu al sezonului întâi.

Citeste si: Las Fierbinți Program TV! Vezi când apar episoade noi din serialul Las Fierbinți

Masked Singer România[Sursa foto: Instagram]

Cine e Alex Bogdan, noul detectiv de la Masked Singer România

Alex Bogdan este un actor cu experiență în lumea teatrului și cinematografiei, iar acum face parte din echipa de detectivi de la Masked Singer România.

”Vă salut, oameni buni, mulțumesc că v-ați răpit din timp să citiți această declarație. Așadar, fără s-o mai lungesc, declar pe propria răspundere că am acceptat provocarea Masked Singer România și voi fi noul detectiv!!! Am emoții foarte mari, compania este selectă, este plăcută, este numai bună pentru un show de zile mari.

Așteptările mele sunt întrecute în fiecare zi. N-am fost pus niciodată față în față cu o energie așa mare, râdem foarte mult în fiecare zi. Abia aștept să ne vedeți!”, a spus Alex Bogdan.

Alex Bogdan este născut pe 24 ianuarie 1986 la Târgu Ocna și a urmat cursurile Universitații Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” Bucureşti.

În perioada 2009-2014, Alex Bogdan a jucat în serialul de parodie Mondenii, unde a intrat în pielea personajelor mondene din România.