Mastopexie: tot ce trebuie sa stii despre operatia de ridicare a sanilor

Iti doresti o operatie de ridicare a sanilor? Mastopexia este un lifting al sanilor si implica ridicarea acestora prin indepartarea pielii in exces. Iata tot ce trebuie sa stii despre aceasta interventie!

Ce este mastopexia

In articol:

Mastopexia este o interventie chirurgicala realizata de un chirurg estetician cu scopul de a ridica si remodela bustul. In timpul operatiei, pielea in exces este eliminata si totodata tesuturile sunt remodelate pentru reconturarea formei sanilor.

Este important ca femeia sa inteleaga ca aceasta interventie nu modifica semnificativ volumul bustului. Asadar, daca aceasta doreste si o marire a bustului, mastopexia trebuie realizata in paralel cu augmentarea sanilor cu implanturi sau grasime proprie. Pe de alta parte, daca se doreste un bust mai mic, mastopexia trebuie sa fie insotita de o interventie de reductie mamara.

Tehnica pe care medicul estetician o foloseste difera de la o pacienta la alta. Acesta poate face atat incizii in jurul areolei mamare, cat si incizii orizontale si verticale, in functie de forma fiecarui san. Nu exista o procedura standard, aceasta fiind personalizata in functie de conformatia fiecarei femei.

Procedura necesita anestezie si dureaza 2, cel mult 3 ore. Dupa liftingul bustului, sanii vor fi fixati cu o bustiera speciala. Pot aparea vanatai si umflaturi care vor disparea in cel mult 2 saptamani. Durerile si disconfortul pot persista cateva saptamani. Uneori, areolele mamare, dar si unele zone ale sanilor, vor fi complet amortite timp de 6 saptamani. Medicamentele calmante recomandate de medic vor ameliora insa disconfortul si vor face recuperarea mai usoara.

Modificarea formei sanilor se poate observa imediat dupa interventie, insa in primele luni dupa mastopexie forma acestora se va schimba in permanenta, pana cand sanii se vor aseza.

Cand se recomanda mastopexia

Ridicarea sanilor pe cale chirurgicala este recomandata femeilor care au sanii lasati ori areolele mamare orientate in jos. Sanii isi pierd din fermitate si elasticitate din mai multe cauze:

Fluctuatii ale greutatii – femeile care tin cure de slabire drastice, reusesc sa slabeasca multe kilograme intr-un timp scurt, iar apoi se ingrasa la loc, au de-a face cu problema aceasta. Din cauza fluctuatiilor tesutului adipos, sanii isi pierd in timp forma.

Sarcina – in timpul celor 9 luni de sarcina, ligamentele si tesuturile de la nivelul sanilor se intind. Aceasta intindere fortata poate determina lasarea sanilor dupa nastere, fie ca femeia alege sa alapteze sau nu.

Gravitatia – oricat de fermi ai avea sanii, timpul isi lasa amprenta asupra lor. Pe masura ce trec anii, gravitatia isi spune cuvantul si sanii se lasa.

Ridicarea sanilor nu este recomandata daca femeia planifica o sarcina in viitorul apropiat. Mai degraba, interventia ar trebui amanata pentru ca altfel exista riscul ca efectele sale sa nu persiste dupa sarcina. De asemenea, este important de mentionat ca uneori femeile care apeleaza la o mastopexie pot avea probleme cu lactatia.

Riscuri mastopexie

La fel ca la orice interventii chirurgicala, exista riscuri. Acestea nu sunt foarte mari, nici frecvente, insa este important ca pacienta sa le cunoasca si sa discute cu medicul estetician pe aceasta tema.

Pot sa apara complicatii precum cicatrice, sangerare, infectii, sensibilizarea sanilor ori afectarea unor terminatii nervoase sau a unor țesuturi musculare.

Cum trebuie sa te pregatesti pentru o operatie de ridicare a sanilor

In primul rand, aceasta decizie trebuie luata dupa analiza atenta a situatiei. Daca esti sigura ca iti doresti o mastopexie, cauta un chirurg estetician cu experienta in domeniu si programeaza-te la o consultatie. In decursul intalnirii cu medicul, lamureste-te pe deplin in legatura cu interventia chirurgicala pe care o doresti.

Pregatirea preoperatorie implica si un set complet de analize de sange si urina, precum si o ecografie mamara. În zilele de dinaintea operatiei, vei fi instruita de catre medic sa acorzi o mai mare atentie dezinfectarii pielii din zona bustului. Interventia se face cu anestezie generala, deci nu vei resimti niciun disconfort.

