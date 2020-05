In articol:

Accesul în saloanele de îngrijire şi în cabinetele stomatologice se va face doar cu programare şi doar în absenţa simptomelor respiratorii şi dacă temperatura corporală nu depăşeşte 37 de grade Celsius. Elevii şi profesorii cu boli cronice, cei care locuiesc cu persoane cu astfel de afecţiuni sau cu vârstnici nu vor face pregătire pentru examene la şcoală, unde grupele vor fi de maxim zece elevi. Bisericile vor fi deschise, însă cu respectarea unei suprafeţe de 8 mp per persoană şi se recomandă evitarea atingerii sau sărutării obiectelor de cult. În unităţile de cazare, nu se vor deschide barurile şi restaurantele, iar accesul în lift se va face doar când este strict necesar, maxim două persoane.

Toate observaţiile şi propunerile celor interesaţi pot fi transmise la adresa de mail

Setul de măsuri cuprinde reguli de organizare şi desfăşurare a activităţilor de îngrijire personală în spaţiile special destinate, reguli pentru desfăşurarea activităţii in cabinetele stomatologice, reguli de organizare şi desfăşurare a activităţilor în unităţile sanitare non-COVID, măsuri de prevenire şi protecţie pe perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12- a şi a 13-a) precum şi pe perioada organizării examenelor evaluare naţională şi bacalaureat şi reguli generale de organizare şi desfăşurare a transportului de persoane.

De asemenea, sunt incluse recomandări privind activitatea în lăcaşurile de cult, privind activitatea în birourile deschise şi privind funcţionarea unităţilor de cazare în regim hotelier.

Reguli de organizare şi desfăşurare a activităţilor de îngrijire personală în spaţiile special destinate

Accesul la aceste servicii se face cu programare prealabilă, asigurându-se o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare client şi o distanţă minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate. Totodată, accesul clienţilor se va face doar după verificarea temperaturii, care nu trebuie să depăşească 37 de grade, sub rezerva absenţei simptomelor virozelor respiratorii şi cu dezinfecţia mâinilor.

Angajaţii trebuie să poarte permanent mănuşi şi mască.

Reguli pentru desfăşurarea activităţii in cabinetele stomatologice

Pacienţii cu simptomatologie de viroza respiratorie, pacienţii aflaţi în izolare/carantină sau pozitivi/confirmaţi cu Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) pot fi trataţi doar în cabinetele stomatologice desemnate.

De asemenea, se va evita contactul cu personalul şi, în afara manoperelor de tratament, evitarea pe cât posibil a contactului cu pacientul. Accesul este permis doar pentru pacient, cu excepţia cazurilor de însoţire a copiilor sau persoanelor dependente, şi nu se permite staţionarea în sala de aşteptare. Totodată, se recomandă dezinstalarea aparatelor de cafea, dozatoarelor de apă, eliminarea revistelor, pliantelor, jucăriilor.

Accesul la tratament se va face doar cu programare telefonică, moment în care pacientul va fi întrebat are simptome de răceală, strănut, tuse, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie şi / sau febră (≥37⁰C), dacă are membri ai familiei cu aceste simptome, dacă are vârsta de 65 de ani sau mai mult, dacă suferă de o patologie cronică sau o afecţiune care ii reduce imunitatea, dacă este sănătos şi se simte în prezent sănătos.

Programarea pacienţilor cu risc crescut (peste 65 de ani sau care suferă de o patologie cronică) se va face pentru începutul programului de lucru, în timp ce programarea pacienţilor care necesită proceduri generatoare de aerosoli va fi făcută pentru sfârşitul programului de lucru.

Accesul în cabinet se va face după înregistrarea temperaturii pacientului, iar personalul va utiliza echipament de protecţie – mască chirurgicală, vizieră şi mănuşi sau, pentru procedurile generatoare de aerosoli, masca tip FFP2/3 sau echivalent.

Reguli de organizare şi desfăşurare a activităţilor în unităţile sanitare non-COVID

În acordarea asistenţei medicale de specialitate pacienţilor care se prezintă la spitale se va încerca, pe cât posibil, evitarea internării şi efectuarea tratamentului medical la domiciliu/ambulatoriu.

Din cauza transmiterii comunitare a SARS-CoV-2 în Romania, toţi pacienţii care se internează trebuie consideraţi ca fiind potenţial infectaţi, motiv pentru care este obligatorie utilizarea echipamentelor individuale de protecţie la toate procedurile medicale efectuate, conform ghid INSP.

La prezentarea în spital se va realiza triajul tuturor persoanelor şi în funcţie de simptomatologia prezentată, cazurile suspecte vor fi internate în zone speciale de izolare (zone tampon), urmând a fi testate prin RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 (conform recomandărilor INSP).

Măsuri de prevenire şi protecţie pe perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12- a şi a 13-a) precum şi pe perioada organizării examenelor evaluare naţională şi bacalaureat

Activitatea de pregătire se va organiza pe grupe de cel mult 10 elevi şi va dura nu mai mult de 3 ore, cu pauză de cel puţin 10 de minute la fiecare oră, pentru aerisirea încăperilor. La acestea este interzisă participarea elevilor şi a personalului didactic sau auxiliar care suferă de afecţiuni cronice, locuiesc împreună cu persoane ce suferă de astfel de afecţiuni sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani. Elevii aflaţi în aceste situaţii vor benefica de o formă de pregătire alternativă.

Totodată, pauzele se vor programa astfel încât simultan să nu fie în pauză mai mult de 2 grupe de maxim 10 elevi fiecare.

Accesul în şcoli se va face doar după dezinfecţia mâinilor, verificarea temperaturii (care nu trebuie să depăşească 370) şi sub rezerva absenţei simptomelor virozelor respiratorii. Pe toată durata activităţilor desfăşurate în şcoală, atât elevii cât şi profesorii vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală din diverse materiale textile, iar elevii vor fi aşezaţi în bănci astfel încât să aibă cel puţin un loc liber în stânga şi dreapta şi un rând liber în faţă şi spate.

Activitatea de examinare se va desfăşura cu respectarea tuturor măsurilor mai sus prezentate, fără a fi obligatorie acordarea pauzelor.

Recomandări privind activitatea în lăcaşurile de cult

Accesul persoanelor în lăcaşurile de cult va fi permis numai cu respectarea precauţiunilor universal valabile pentru limitarea răspândirii infecţiei cu virusul SARS-COV-2:

Accesul persoanelor în lăcaşul de cult se va face limitat, cu respectarea unei suprafeţe de 8 mp per persoană, iar personalul şi persoanele care intră vor purta mască, astfel încât acopere gura şi nasul, şi îşi vor dezinfecta mâinile.

La intrarea în lăcaşul de cult se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree).

Totodată, sunt prevăzute precauţiuni speciale - se va evita atingerea sau sărutarea obiectelor sacre de cult, binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanţă de cel putin 1 m, se va evita oferirea/primirea împărtăşaniei în condiţile în care nu se pot asigura linguriţe şi pahare de unică folosinţă;

Slujbele se vor oficia numai în aer liber cu menţinerea distanţei între persoane şi nu se recomandă organizarea de pelerinaje sau călătorii religioase.

Recomandări privind activitatea în birourile deschise

Angajaţii vor purta obligatoriu mască (medicale/non-medicale), vor fi izolaţi la domiciliu dacă prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, stănut, rinoree, febră, stare gnerală alterată) sau dacă au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu virusul SARS COV-2.

Angajatorii trebuie să asigure programul de lucru decalat pentru a evita aglomerările la intrare/ieşire din incintă şi pentru a limita numărul de angajaţi prezenţi în acelaşi timp în aceeaşi incintă, vor face triajul observaţional al angajaţilor şi nu vor permite prezenţa la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, stănut, rinoree, febră, stare gnerală alterată);

Zilnic, la intrarea în tura de serviciu, angajaţilor li se va măsura temperatura, iar cei cu peste 37 C vor fi trimişi acasă cu indicaţie de consultare a medicului de familie.

De asemenea, se va asigura o distanţă de minimum 1,5 m între angajaţii care lucrează la birouri orientate faţă-spate şi spate-spate, iar pentru birourile orientate faţă-faţă vor asigura separarea acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu solutii pe bază de alcool.

În cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectua nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârşitul săptămânii şi se va efectua dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform instrucţiunilor producătorului.

Recomandări privind funcţionarea unităţilor de cazare în regim hotelier

Personalul unităţilor de cazare trebuie să respecte cu stricteţe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena mâinilor, distanţarea fizică, evitarea atingerii ochilor, nasului şi a gurii, respectarea igienei respiratorii, şi respectarea recomandărilor de a rămâne acasă şi de a solicita asistenţă medicală, dacă au simptome specifice bolii.

La recepţie trebuie să existe o trusă medicală care să conţină: dezinfectant/şerveţele cu efect antibacterian pentru curăţarea suprafeţelor (şerveţele), măşti pentru faţă/ochi (separate sau combinate, scut facial, ochelari de protecţie), mănuşi (de unică folosinţă), şŞorţ de protecţie (de unică folosinţă), halat medical lung, cu mâneci lungi şi sac de unică folosinţă pentru deşeuri (pericol biologic).

De asemenea, nu vor functiona într-o primă etapa restaurantele, barurile, cafenelele şi cofetariile din incinta hotelului, iar srvirea mesei se va face in regim room service, preferabil cu tacamuri si vesela de unica folosinta.

Locurile de joaca special destinate copiilor vor fi inchise şi rămân închise şi locurile special amenajate pentru fitness, saune; piscina interioara.

Totodată, spalarea si dezinfectia suprafetelor din camere si spatii comune se va face mai frecvent decat deobicei, cu solutii speciale biocide, avizate de catre MS in scopul acesta. În cazul în care, în cadrul hotelului, în randul personalului sau oaspetilor apare un caz confirmat de COVID-19, în urma anchetei epidemiologice desfasurată de catre DSP teritorial, activitatea hotelului va fi închisa pana la asigurarea dezinfectiei tuturor spatiilor sub recomandarea si supravegherea DSP teritoriale.

Lifturile vor fi folosite doar dacă este strict necesar şi numai de către cel mult două persoane o dată, care vor purta maşti de. Este recomandabil ca cele două persoane să fie din aceeaşi familie.

Reguli generale de organizare şi desfăşurare a transportului de persoane

Accesul în mijloacele de transport este condiţionat de purtarea obligatorie a unei măşti medicale sau non-medicale, care să acopere gura şi nasul, iar umărul maxim de pasageri permis va fi limitat la cel mult jumătate din capacitatea maximă de transport a autovehiculului şi cu respectarea distanţei de minim un metru între călători;

Angajaţii vor fi instruiţi să rămână acasă dacă au fost expuşi direct la virus şi / sau prezintă simptome (febră, dificultăţi de respiraţie, tuse uscată).

În mijloace de transport în de suprafaţă (autobuz, troleibuz, tramvai, microbuz), companiile de transport vor lua măsura separării compartimentului dedicat conducătorului auto de restul spaţiului destinat transportului pasagerilor şi se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, astfel încât să se păstreze distanţa de minim un metru între pasageri.

Pentru vehiculele cu cel puţin două uşi, accesul se va realiza doar pe uşa din partea frontală a vehiculului, iar coborârea pe cealaltă uşă/celelalte uşi;

Pentru microbuzele care efectuează transport intra-urban este permis doar transportul persoanelor pe scaune, cu respectarea regulilor generale prezentate mai sus.

În trenuri, se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, astfel încât să se păstreze distanţa de minim un metru între pasageri, iar în vagoanele de tip cuşetă sau vagoanele de dormit, se permite transportul unui singur pasager per compartiment, cu excepţia membrilor aceleiaşi familii;

De asemenea, este interzisă introducerea vagoanele de tip restaurant în componenţa garniturilor, iar pentru toaletele din vagoane este obligatorie asigurarea apei curente, săpun lichid şi dezinfectant de mâini.

La metrou, se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, atât pentru transportul în picioare cât şi pentru transportul pe scaune, astfel încât să se păstreze distanţa de minim un metru între pasageri;

Accesul în staţiile de metrou se va realiza în mod controlat, astfel încât, pe peroanele de aşteptare pasagerii să poată păstra distanţa de minim un metru între ei.