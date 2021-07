Matei Stratan, primele declarații despre relația cu Andreea Raicu: "Am văzut că se vorbește foarte mult de faptul că eu și Andreea..."

Matei Stratan și Andreea Raicu [Sursa foto: Captură Instagram] 15:48, iul 20, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Fostul iubit al Mădălinei Ghenea a ținut să lămurească zvonurile apărute în ultimul timp în presă, cum că el și Andreea Raicu ar forma un cuplu.

"Nu este nimic adevărat"

Speculațiile pe baza unei posibile relații între fosta prezentatoare tv și afacerist au apărut după ce ambii au fost surprinși împreună, în timp ce se relaxau pe una dintre ambarcațiunile bărbatului. După ce s-a aflat că Andreea are o relație apropiată chiar și cu părinții lui Matei, presa a sărit în aer, cuplându-i imediat pe cei doi, mai ales că frumoasa vedetă a declarat cu puțin timp în urmă că iubește din nou.

Matei Stratan nu a mai suportat confuzia care s-a creat și a decis să lămurească pe toată lumea în privința acestui subiect: "Am văzut că se vorbește foarte mult de faptul că eu și Andreea formăm un cuplu, nu este nimic adevărat. Cu Andreea suntem amici, atât, nimic mai mult. Nu suntem în sensul ăla la care se gândesc mulți. Noi suntem într-un grup de prieteni și așa mai și ieșim, ne întâlnim.", a povestit bărbatul, pentru impact.ro.

Andreea Raicu și-a serbat recent ziua de naștere

Fosta prezentatoare tv a împlinit recent 44 de ani și ziua de naștere nu a putut să o prindă altfel, decât în compania celor mai apropiate prietene, cu care a plecat în vacanță, în Toscana.

Înconjurată de oameni pe care îi apreciază, Andreea nu a uitat nici de cei care o urmăresc zilnic și a ținut să le transmită un mesaj emoționant acestora, ca să le mulțumească pentru toate mesajele în care i-au făcut numeroase urări.

Vedeta a mai precizat și faptul că este recunoscătoare pentru tot ce are și tot ce a primit de la viață, indiferent dacă au fost lucruri bune sau mai puțin plăcute: "Ziua de naștere e acel moment în care te gândești la viața ta, la locul în care ești și la cel în care vrei să te îndrepți, la ce ai în viața ta și la ce îți dorești. Eu una am un singur cuvânt: RECUNOȘTINȚĂ pentru tot ce am, ce am primit (plăcut sau neplăcut) și tot ce am simțit. Vă mulțumesc pentru toate urările minunate și toate gândurile bune. Zilele acestea, pentru că ziua mea durează mereu câteva zile, m-am simțit extrem de iubită, răsfățată, liniștită, fericită, copleșită de generozitatea oamenilor din jurul meu, plină de recunoștință.", a transmis Andreea Raicu pe contul ei de Instagram.