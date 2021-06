Mateia a lansat “Everytime I fall”, cea mai nouă piesă a sa! S-a întors special în România pentru a filma videoclipul melodiei

Mateia 22:52, iun 11, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Pentru cei care nu știu încă fermecătoarea Elena Matei este un celebru model internațional care cântă sub numele de Mateia și tocmai a lansat un nou videoclip la piesa “Everytime I fall” pentru care a venit special în București.

Mateia

Mateia, celebru model internațional, s-a întors în România pentru a filma videoclipul melodiei “Everytime I fall”

Tânăra a filmat două săptămâni pentru mai multe videoclipuri dintre care și acesta, după care a zburat înapoi în Statele Unite la contractele sale internaționale. Mateia, pe numele ei adevărat Elena Matei, este unul dintre modelelele românce bine cotate în SUA și între prezentările de modă din toată lumea s-a reapucat de cântat. Iar de curând a lansat videoclipul piesei “Everytime I fall”.

„Adrian Sînă (Akcent) e cel care m-a descoprit și cu care am colaborat la prima piesă. Pe partea de modelling, cel “responsabil” a fost Bogdan P. Nici o zi din viața mea nu e la fel. Locuiesc în New York, așa că dacă nu sunt plecată în alt oraș, încep ziua cu o cafea și merg să alerg. Urmeză un shooting sau un casting. Însă, experiența m-a învățat să fiu tot timpul pregătită pentru a zbura în alt loc pentru noi shooting-uri sau prezentări. Având în vedere că aproape toate evenimentele mondene au fost anulate sau amânate, a fost dificil. Însă, situația s-a mai calmat în SUA și evenimentele încep să se reia ușor. Anul acesta am onorat trei coperți internaționale și câteva campanii", ne-a spus Elena.

Mateia

Citeste si: De ce s-a sinucis Veronica, influencerița moldoveancă? Adevăratul motiv a ieșit la iveală- bzi.ro

Citeste si: Raluka, jurat la SuperStar România. Artista nu are experiență ca jurat și recunoaște: "Este o provocare foarte mare pentru mine"

Solista model ne-a povestit și cea mai haioasă întâmplare petrecută la o prezentare de modă.

„Totul s-a întâmplat la prezentarea pentru un celebru designer vestimentar. În timp ce mâncam înainte să urc pe podium, a venit echipa de filmare împreună cu Hilfiger. Am făcut cunoștință și mi s-a luat un mic interviu. De emoții mi s-a oprit mâncarea în gât", a dezvăluit frumoasa tânără.

Mateia

Zilele trecute a lansat o nouă piesă, “Everytime I fall”, la care a filmat și videoclip.

Citeste si: Fiica Andreei Marin se lansează în muzică! Violeta va scoate o piesă cu Ștefan Bănică Jr.

„La videoclip am avut o echipă minunată formată din Cristian Pistol și Cristian Puchiu. Filmările au avut loc în București, timp de două săptămâni, în care am filmat mai multe videoclipuri. Deși am lucrat cu două stiliste foarte bune din București, filmările au avut loc în perioada de pandemie, așa că din păcate, nu am avut acces la multe magazine și designeri", a mai povestit solista.