Matilda Pascal Cojocărița se mândrește cu un fiu care a ales aceeași carieră ca și ea, cea de artist. Celebra cântăreață are un fiu pe nume Alin Pascal, care i-a dăruit trei nepoți.

Cine este Alin Pascal, fiul Matildei Pascal Cojocărița

Matilda Pascal Cojocărița, copii. Alin Pascal are 41 de ani și a urmat cariera mamei sale. El este solistul trupei Alin Pascal Band. A absolvit Academia de Muzică Gheorghe Dima Cluj, specialitatea interpretare muzicală-vioară și studiază vioara încă de la șase ani.

Fiul Matildei Pascal Cojocărița a mărturisit că are o relație extrem de specială cu mama sa, de la care a învățat lecții importante de viață.

„Am avut încă de mic o relație foarte specială cu ea pentru că, fiind mai mult plecată, practic am fost crescut prin telefon. Tot timpul mă suna, mă întreba dacă am mâncat, ce fac. De la mama am învățat să fiu un om serios, dacă promit ceva să fac, să nu mint, să fiu perseverent și să iubesc oamenii care îmi sunt alături. ”, a spus Alin Pascal, potrivit fanatik.ro.

Matilda Pascal Cojocărița, copii. Cine este Alin Pascal, fiul celebrei artiste [Sursa foto: Facebook]

Matilda Pascal Cojocărița are cinci nepoți

În urmă cu doar căteva luni, Matilda Pascal Cojocărița a devenit bunică din nou. Celebra artistă se mândrește cu cinci nepoți, doi dintre ei din partea soțului său, Ștefan Cigu, și trei dintre ei din partea fiului său, Alin Pascal. Tânărul solist are trei băieți: pe Adam, de 9 ani, pe Tudor, de 7 ani și pe Aron Nicholas de doar câteva luni.

"Am devenit bunică pentru a cincea oară. Acum, sunt de 4 ori bunică băieți, de patru prinți, dar sunt și bunica unei prințese.(...) Doamne, cât de fericiți au fost amândoi, Adam și Tudor (n.r. ceilalți doi băieți ai lui Alin Pascal). Au dat petrecere când au aflat sexul copilului, iar nepoții mei au sărit efectiv, în sus de bucurie.

Timp de cinci minute au sărit în sus fericiți și strigau de bucurie: ‘E băiat, e băiat’. Ei și-au dorit mult ca bebelușul care a venit pe lume să fie tot băiețel. A fost după sufletul și preferința lor.", povestea la acel moment Matilda Pascal-Cojocărița, pentru viva.ro.

Matilda Pascal Cojocărița, copii. Cine este Alin Pascal, fiul celebrei artiste [Sursa foto: Facebook]

