Matilda Pascal Cojocărița, într-o formă de zile mari! Artista a dezvăluit cum se menține la 64 de ani: „Am învățat rețeta de la soțul meu”

Matilda Pascal Cojocărița este una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete de muzică populară din țara noastră.

Pe lângă o carieră de succes, artista se bucură și de o imagine perfectă, ori de câte ori apare în fața publicului său.

Îndrăgita artistă a mărturisit care sunt trucurile de la care nu se abate. [Sursa foto: Captură foto]

Îndrăgita solistă a dezvăluit prin ce metode se menține tânără

Chiar dacă nu mai este la prima tinerețe, îndrăgita solistă are în continuare o imagine impecabilă. La 64 de ani, aceasta are grijă mereu să arate superb, iar pentru asta apelează și la câteva trucuri de frumusețe.

Cântăreața folosește măști naturale și ceaiuri, pe care preferă să le pregătească chiar ea, acasă.

Solista a dezvăluit că unul dintre trucurile pentru podoaba capilară pe care le folosește cel mai des l-a învățat chiar de la soțul ei, violonistul și dirijorul Ștefan Cigu.

„Pentru ten folosesc ceai. Practic, mă spăl pe față cu el. Ceai de toate felurile, chiar și scuturătură de fân, tot ce înseamnă plante, dacă se poate să nu fie din acela la pliculeț. Tot ce găsesc, tot ce înseamnă ceaiuri din plante este sănătate curată. De mai mulți ani folosesc acest truc pentru față. Fac un amestec din mai multe ceaiuri și pun comprese pe față. Evident, după ce mă demachiez, în prealabil, cu săpun. Pentru că este foarte importantă și demachierea pentru ten. Pentru păr, am o mască pe care o prepar și o folosesc atunci când am timp. Am învățat rețeta de la soțul meu.”, a povestit Matilda Pascal, pentru Viva.

Invitat de soția sa, partenerul de viață al Matildei Pascal Cojocărița a mărturisit cum se prepară masca minune, de care vedeta este foarte încântată.

„Pentru păr, eu cumpăr petrol de la o firmă românească. Mai precis, este o soluție care găsește și în farmacie. Ea mai conține ulei de ricin, dar eu mai adaug și în plus. Deci, petroleum cu ulei de ricin și mai pun un gălbenuș de ou, ulei de ricin și vitamina A. Iese o pastă ca o maioneză și o dai pe păr. Eu fac de mulți ani așa și am un păr frumos la 72 de ani. Și bătrânii se dădeau, în trecut, cu gaz pe cap”, a dezvăluit Ștefan Cigu, pentru sursa citată.