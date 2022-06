Matteo, un tată devotat! Cât de sever este artistul cu fetița lui: „O să fugă băieții de ea”

In articol:

Pe Matteo îl cunoaște toată lumea prin prisma carierei sale de artist, însă puțini sunt cei care știu despre acesta că este un tată devotat și un familist convins. Cântărețul are o fetiță minunată de numai doi anișori, cu care petrece foarte mult timp și după care se topește în mod irevocabil.

Pentru moment, artistul mărturisește că este relaxat ca tată, pentru că fiica lui este momentan prea mica ca să-și facă griji din cauza eventualilor pretendenți. Pe de altă parte, însă, Matteo susține că această relaxare va dispărea odată ce fiica lui va atinge o anumit vârstă.

Matteo are o relație foarte apropiată cu fiica sa. În cadrul unui interviu, a declarat că, pentru moment, este un tată cât se poate de liniștit și calm, însă acest lucru se va schimba odată ce fiica lui va deveni o adolescent în toată firea și va fi curtată de pretendenți.

Matteo va fi autoritar cu fiica lui când va crește

Matteo este conștient de faptul că va veni în viața lui momentul în care va trebui să ia atitudine și să fie mai dur cu fiica sa. De asemenea, artistul declară că îi va oferi toată libertatea fiicei sale, însă doar până ce micuța va împlini vârsta de 14 ani. După acest prag, artistul intenționează să o supravegheze pe cea mica și, de ce nu, să îi bage în sperieți pe băieții care o vor curta.

„Eu cred că până la 14 ani sunt un tată permisiv. După aceea, când o să știe exact cum să se pupe cu limba, atunci o să iau atitudine. Cred că o să fiu mai tatuat decât atât. Armă am, nu mai am nevoie de permis. O să fugă băieții de ea, că vine taică-su ăla tatuat, chelios și cu barbă căruntă. Și are și pistol. E de fațadă cântărețul, ăla e cu arme, săbii, topoare”, a declarat Matteo pentru Ego.ro.