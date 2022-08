Maurice Munteanu o taxează dur pe Mihaela Rădulescu! "M-a dezamăgit rău de tot" Ce a spus celebra prezentatoare TV de l-a jignit atât de tare?

In articol:

Maurice Munteanu este unul dintre jurații show-ului fenomen "Bravo, ai stil", dar și unul dintre cei mai apreciați critici de modă. Acesta și-a dat cu părerea despre ținutele concurentelor timp de șapte sezoane. S-a făcut foarte plăcut prin personalitatea unică și sinceritatea și asumarea de care dă dovadă de fiecare dată.

Maurice Munteanu, adevărul despre cearta cu Mihaela Rădulescu

Acum mult timp, Maurice și Mihaela Rădulescu au avut o dispută aprigă pe baza unei declarații de-ale prezentatoarei TV, care a vorbit urât la adresa celor din comunitatea LGBT. Maurice Munteanu a povestit din nou, în emisiune Fiță cu Adiță, moderată de Adiță Voicu, ce l-a deranjat la spusele Mihaelei și ce părere are despre comportamentul ei vizavi de acest subiect.

"Ea la vremea aceea era editorialistă la o cunoscută revistă și după declarația ei despre comunitatea LGBT, m-am dus la șefa noastră și i-am zis că avem două posibilități: ori eu, ori ea. Bineînțeles că au ales ca Mihaela Rădulescu să plece de acolo. Mi se pare crunt că o persoană care are totuși un cuvânt de spus în media, care trăiește în afara țării de foarte multă vreme, care e înconjurată de cetățeni din comunitatea LGBT are tupeul, are curajul de a face tipul ăsta de declarație sinistră. Condamna genul ăsta de comportament, ceea ce mi se pare ridicol să faci, mai cu seamă că ești și mamă, om de media. Mi se pare trist. Ea mi-a scris după și mi-a spus că nu are nicio legătură cu mine, că mă apreciază. Nu consider că m-am certat cu Mihaela Rădulescu, dar m-a dezamăgit foarte tare. A ieșit la suprafață o chestie extrem de provincială, o abordare extrem de românească, mai cu seamă că sunt oameni care suferă din cauza asta." , a declarat Maurice Munteanu.

Citeste si: George Simion va avea o nuntă de proporții. La ce costuri se ridică evenimentul cu peste 10.000 de persoane- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Maurice Munteanu a suferit din dragoste

Se pare că Maurice a pătimit mult din dragoste. Celebrul critic de modă a dezvăluit cum s-a manifestat în urma dezamăgirilor din dragoste.

"Da, chiar m-am tăvălit din dragoste. Mi-am smuls părul. Doar că a fost o suferință tâmpă. Era o perioadă cam zbuciumată, iar chestia sta produce un fel de dedublare. Ce mi se părea mie că e realitatea, nu era. Și de aici și suferința.", a mărturisit Maurice Munteanu, la Fiță cu Adiță.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!