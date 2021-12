Max Verstappen deschide o nouă eră în istoria Formulei 1! Cine este cel poreclit „Mad Max” și cum văd rivalii victoria olandezului?

In articol:

Niciun campionat nu se poate lăuda cu un final atât de dramatic anul acesta. Fie că vorbim despre lumea sporturilor cu motor sau lumea sporturilor în general. Max Verstappen (Red Bull Racing) și campionul ultimilor patru ani, Lewis Hamilton (Mercedes), au luat startul ca egali în ultimul act, lucru care nu s-a mai întâmplat din 1974 încoace. După un sezon nebun de Formula 1, în care Hamilton a avut mereu mașina mai bună și Verstappen a condus uneori la limita regulamentului, olandezul lui Red Bull i-a luat fața britanicului când nimeni nu se mai aștepta. Sezonul 2021 înseamnă pentru Verstappen răsplata muncii care a început în copilărie, cu tatăl său, fost pilot de Formula 1.

Băiatul care avea să-l împiedice pe Lewis Hamilton în drumul către recordul de opt titluri în Formula 1 și-a început aventura pe roți la vârsta la care unii copii abia învață să vorbească. Verstappen a primit un ATV la doi ani și jumătate de la părinții săi.

Încă de atunci, olandezul era fascinat de motoare și făcea cascadorii asemănătoare cu cele care aveau să-i câștige porecla „Mad Max” (Max Nebunul) mai târziu, la volanul monopostului.

Tatăl lui Max, Jos Verstappen, care a urcat de două ori pe podium în tinerețe ca pilot de Formula 1, își aduce aminte cum fiul său era, practic, nedezlipit de „jucăriile” cu roți pentru oameni mari.

„A doua sau a treia zi după ce a primit ATV-ul, s-a dat pe două roți, a trebuit să ajusteze direcția și s-a dus pe o

parte, în perete. Din fericire, purta o cască, ce s-a și zgâriat. Dar nu l-a deranjat.”

„Conducea tot timpul. Simțea motorul. Nu conta că era un ATV, un Jeep electric – știți voi, dintre cele mici, pentru copii – sau orice altceva. Era mereu ocupat cu condusul. Trebuia să conducă în fiecare zi.”

Max Verstappen nu avea să rămână prea mult timp la „jucării”. Olandezul a promovat rapid la karturi, așa cum era de așteptat să se întâmple cu fiul unui pilot profesionist de karting, Sophie Kumpen, și al unui pilot de Formula 1, Jos Verstappen.

În 2002, Max l-a sunat în lacrimi pe Jos de pe circuitul de karting din apropierea casei lor, din Genk (Belgia).

„Aproape că a izbucnit în plâns. Avea patru ani și jumătate și erau copii mai mici decât el care conduceau, așa că voia să conducă și el. Acolo a început totul.”

La finalul anului 2003, Jos Verstappen s-a retras din Formula 1 pentru Max.

„După asta, am investit 100% în cariera lui. Asta a fost slujba mea.”

Și Max Verstappen nu a uitat niciodată sacrificiul pe care tatăl l-a făcut pentru visul său.

„Fără tatăl meu nu aș fi aici, acum! De când nu a mai concurat în Formula 1, și-a petrecut, practic, tot timpul ca să mă pregătească în cel mai bun mod cu putință. Am crescut împreună, a fost mecanicul meu de încredere. M-a dus cu duba din Olanda și Belgia până la toate circuitele de karting din Europa.”

Verstappen a fost foarte emoționat după victoria ca în filme din Abu Dhabi și s-a bucurat de succes cu toată echipa Red Bull, care a devenit ca o familie în cei mai bine de 5 ani în care „Mad Max” a concurat pentru austrieci.

„Sunt atât de fericit! A fost ținta noastră să câștigăm titlul când ne-au unit forțele și am reușit asta! Cei din echipa mea știu că îi iubesc! Sper să putem face asta pentru 10, 15 ani împreună!”

”Nu vreau să schimb nimic, niciodată! Vreau să rămân cu echipa mea tot restul vieții, dacă mă vor!”

