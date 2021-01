Maximilian Toader, experiențe paranormale! Ce mesaje a primit de la tatăl său: ”Am simțit un vânt rece”

In articol:

La mai bine de un an de la moartea tatălui său, Maximilian Toader vorbește despre momentele în care Marcel Toader i s-a arătat în vise. Totodată, fiul afaceristului a rememorat noaptea în care și-a pierdut tatăl. Maximilian a avut parte de o experiență paranormală.

„ Ochestie foarte ciudată a fost în prima seară, când eram șocat. Mă uitam pe pereți și am simțit un vânt rece intrând în apartamentul meu. Și am rămas blocat și nu mi-am dat seama când au trecut 5 ore, din momentul în care am simțit fiorul, până când dimineață. Nu mi-am dat seama. În noaptea în care a murit s-a întâmplat”, a povestit Max Toader.

De asemenea, la începutul acestui an, Marcel Toader ar fi sărbătorit împlinirea a 58 de ani. Într-un interviu, Maximilian a mărturisit că nu mai are cum să-l sune să-i ureze „La mulți ani! ”,iar acest lucru îl face să se simtă și mai gol pe dinăuntru.

„Rămâne o zi tristă pentru mine pentru că mereu o sărbătoream.. E greu să nu am pe cine să sun și să îi zic „la mulți ani”. L-am visat de două ori de când a murit. Odată l-am visat fiind pe un câmp, vorbind cu mama mea și spunând că în sfârșit se simte eliberat. Eu nu credeam în vise, dar am început să cred”, a mai povestit Maximilian Toader.

Maximilian Toader a rămas la conducerea afacerilor pe care tatăl său le avea

Maximilian Toader în vârstă de 24 de ani a preluat afacerile tatălui său. Tânărul a fost nevoit să plătească toate datoriile pe care le avea afaceristul.

Maximilian și Marcel Toader[Sursa foto: Facebook]

Sursă: Cancan.ro