Maximilian Toader are 23 de ani și este fiul regretatului Marcel Toader. Tânărul a apărut în cadrul unei emisiuni tv, după mai bine de un an de la moartea tatălui. Maximilian a vorbit despre clipele grele prin care a trecut, după moartea tatălui său, dar și despre faptul că a reușit să-i achite datoriile acestuia. În cele din urmă, tânărul de 23 de ani a reușit să se pună pe picioare, pentru că nu avea altă soluție.

Maximilian Toader vinde afacerile tatălui

Max, așa cum îi spune familia, a reușit să plătească toate datoriile tatălui său, dar să-și pună și câțiva bani deoparte pentru timpurile grele, care se anunță. Tânărul a mărturisit că multe din afacerile lăsate de Marcel Toader nu mai au succes, iar altora nu le face față. Maximilian a luat decizia să vândă câteva din ele.

”O să închid toate afacerile, sunt vechi. Vreau să păstrez doar proiectul de la Aquapark, pe care vreau să-l vând. Valorează miliaoane de euro, este foarte mare. Datoriile le-am plătit după ce am vândut apartamentul tatălui pe care am luat 137.000 de euro, iar mie îmi trebuiau 150.000 de euro. Mai am mici chestii de plătit, dar trebuie să merg să văd ce surprize mă mai așteaptă”, a spus Maximilian Toader la ”Showbiz Report”.

Maximilian a trecut prin clipe cumplite, care l-au schimbat. Tânărul a devenit mai puternic și a povestit cum toată această tragedie l-a învățat să fie mai chibzuit cu banii. ”Acum, pe perioada asta, este foarte greu să fac bani. Până acum organizam petreceri, acum mă întrețin din banii puși deoparte, am învățat să fiu foarte chibzuit cu banii”, a precizat fiul lui Marcel Toader.

