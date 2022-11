Meci decisiv în Gruia, CFR Cluj - Ballkani. Cum se pot califica ardelenii în primăvara Conference League şi care sunt echipele probabile

In articol:

CFR Cluj o înfruntă pe FC Ballkani în ultima etapă din grupele Conference League. Ardelenii joacă pentru calificarea în şaisprezecimile competiţiei joi, de la ora 19:45. O victorie le-ar asigura clujenilor prezenţa în primăvara europeană, dar se pot califica chiar şi cu o înfrângere sau cu o remiză, dacă rezultatul din celălalt meci al grupei, Slavia

Praga- Sivasspor, îi va ajuta.

CFR Cluj nu mai poate termina grupa de Conference League pe primul loc, dar are şanse foarte bune de a încheia pe locul secund, ceea ce i-ar asigura prezenţa în şaisprezecimile competiţiei. Lider în grupă este Sivasspor, cu 10 puncte, campioana României are 7 puncte, la fel ca Slavia Praga, în timp ce Ballkani a acumulat doar 4 puncte şi nu mai are şanse de calificare.

În cazul unei victorii, CFR Cluj va obţine biletele pentru şaisprezecimile Conference League, indiferent de rezultatul de la Praga, din meciul Slavia- Sivasspor. Dacă şi CFR şi Slavia îşi vor câştiga meciurile, primele trei echipe vor avea câte 10 puncte şi se va face un clasament în trei, iar rezultatele cu ultima clasată din grupă nu vor fi luate în considerare. În acest caz, Sivasspor va avea 7 puncte, CFR 6 şi Slavia 4 puncte.

Clujenii se pot califica şi cu o remiză şi cu o înfrângere, dacă în celălalt meci, Slavia obţine acelaşi rezultat.

În meciul tur, CFR Cluj nu a obţinut decât o remiză pe terenul lui FC Ballkani, scor 1-1. Dan Petrescu se teme de meciul contra echipei din Kosovo, chiar dacă adversarii nu mai au nicio şansă de calificare. "Singura noastră șansă e să câștigăm, dar Ballkani e o echipă care a dat 6 goluri în deplasare, cu Sivasspor și Slavia. E clar că va fi un meci foarte greu.

Nu suntem o echipă perfectă să câștigăm meci de meci, se întâmplă să mai și pierdem. În campionat mai avem timp să ne redresăm. Joi avem șansa să ne ducem în primăvara europeană. Ar fi un succes din punct de vedere material și fotbalistic. Ballkani e surpriza acestei grupe", a declarat Dan Petrescu.

CFR Cluj, fără căpitan contra lui Ballkani. Echipele probabile

CFR Cluj va trebui să se descurce contra lui Ballkani fără căpitanul Mario Camora, care a fost operat de apendicită şi, cel mai probabil, şi fără Yuri Matias, care s-a accidentat în ultima etapă din SuperLiga, contra lui Rapid.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Scuffet- Brucic, Burca, Kolinger, Manea- Cvek, Muhar, Adjei-Boateng- Junio, Janga, Deac

FC Ballkani: Frasheri- Potoku, Jashanica, Dellova, Thaqi- Zyba, Emerllahu, Kuc- Krasniqi, Rrahmani, Korenica

Jocul dintre CFR Cluj și Ballkani va fi arbitrat de o brigadă din Germania, care îl va avea la centru pe Daniel Schlager. Christian Dietz și Sven Waschitzki se vor afla la cele două tușe, în timp ce Tobias Reichel va fi cel de-al patrulea oficial. Centralul în vârstă de 32 de ani a condus 5 meciuri de Bundesliga în acest sezon, dar și o confruntare din turul secund al preliminariilor UEFA Conference League.