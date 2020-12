Medeea Marinescu, Marius Manole, Lia Bugnar, Irina Antonie și Anghel Damian au jucat teatru la zero grade

În 9 decembrie, Qreator by IQOS a continuat seria evenimentelor online transmise pe pagina de Facebook cu un spectacol de teatru care, timp de 90 de minute, i-a încântat pe cei peste 2.500 de spectatori care l-au urmărit de pe canapeaua de acasă. Și asta pentru că actorii au făcut totul pentru a fi alături de cei care îi iubesc și îi urmăresc și au jucat piesa de teatru, „Două liniuțe”, în condiții vitrege, în aer liber, chiar în apropierea Qreator by IQOS, spre surprinderea trecătorilor care au fost, astfel, martorii unui act artistic inedit.

„Două liniuțe” este o comedie tristă pe alocuri sau o dramă veselă adeseori, depinde de unghiul din care o privește spectatorul, cât și de ziua bună sau rea pe care a avut-o până să se așeze pe fotoliul sau canapeaua de acasă. Așa spune Lia Bugnar despre piesa scrisă de ea, care ne-a oferit un motiv bun de a retrăi, chiar și virtual, emoția de a merge la teatru. Spectacolul se bucură de o distribuție de excepție: Marius Manole, Medeea Marinescu, Anghel Damian, Cătălin Babliuc, Irina Antonie, Alexandru Nagy, dar și Lia Bugnar.

Deoarece abordează teme relevante pentru spectatori, „Două liniuțe” este un spectacol de teatru cu substrat educațional, adresat tinerilor, și mai cu seamă tinerelor femei. Textul jucăuș, atrage atenția în mod serios asupra informării corecte cu privire la grija față de corpul lor, în special în anii fragezi din perioada adolescenței. Spectacolul prezintă o poveste despre un El și o Ea în diverse ipostaze, tragice, dar și comice. Astfel spus, spectactorii au râs și poate au și plâns, s-au mirat pe alocuri sau poate nu, s-au regăsit sau nu în poveste, dar cel mai important, au uitat pentru o oră și jumătate de incertele vremuri pe care le trăim.

Reacțiile publicului au fost extraordinare, printre comentariile online s-au numărat: „Minunat spectacol! Cu plâns, cu râs... Ce actori extraordinari sunteți! Mulțumesc de invitație, mi-a fost tare dor de o piesa așa bună!” și „Mulțumim pentru această scurtă evadare. Ați fost minunați! Ne lipsesc însă atmosfera unei săli de teatru, aplauzele, emoția de dinaintea începerii spectacolului și bucuria gândului că în seara aceasta mergem la teatru”.

Lia Bugnar și Marius Manole au revenit online pe pagina de Facebook Qreator by IQOS la puțin timp după spectacolul „Noi4”, jucat și transmis live, în luna noiembrie. Reacția publicului a fost atât de impresionantă după aceste spectacol, încât cei doi, au decis să revină cu „Două liniuțe” pe scena virtuală de la Qreator by IQOS. Ambele spectacole au fost incluse în seria evenimentelor online organizate de Qreator by IQOS încă de la începutul pandemiei cu scopul de a susține sectorul creativ și a crea o punte de legătură între artiștii români și publicul dornic de evenimente culturale.

Astfel, un an plin de incertitudini se încheie cu teatru și un strop de speranță, iar publicul va avea ocazia să fie alături de artiștii dragi lor și în anul 2021, fiindcă organizatorii pregătesc evenimente speciale și spectacole, transmise în continuare live, pe pagina de facebook Qreator by IQOS.

Qreator by IQOS face parte din viziunea brand-ului IQOS de a susține sectorul creativ din România. Situat în București, în B-dul Aviatorilor 8A, Qreator by IQOS este unul dintre cei mai activi promotori ai creativității din zona culturală bucureșteană. Prin proiectele pe care le organizează sau le găzduiește, Qreator by IQOS facilitează creativitatea în toate formele ei și susține dezbaterea între actorii culturali. Spațiul este, de asemenea, deschis vizitatorilor, care îl pot rezerva, împreună cu resursele tehnologice de care au nevoie, pentru proiectele lor creative. Qreator by IQOS, #HomeofCreativity, este deschis tuturor creativilor și iubitorilor de creativitate.

Mai multe informații pe qreator.ro și www.facebook.com/qreatorbyiqos