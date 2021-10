Medic din Timișoara, mesaj halucinant pe rețelele de socializare: "Dacă nu știți cum arată iadul, mergeți în UPU și o să-l vedeți"

In articol:

Un medic din Timișoara a transmis un mesaj halucinant către cetățeni, pentru a se vaccina cât mai au timp. Amin Zahra, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, i-a îndemnat pe oameni să ia cât mai repede măsuri pentru a nu ajunge în situația de a avea nevoie

să fie internați.

Medic din Timișoara: "Dacă nu știți cum arată iadul, mergeți în UPU!"

Amin Zahra, un medic din Timișoara, a dezvăluit calvarul prin care trec oamenii în această perioadă, dacă se infectează cu COVID-19 și au nevoie de spitalizare. Specialistul a povestit pe Facebook că paturile sunt ocupate complet la ATI, iar tot ce se poate citi în ochii persoanelor bolnave și ale cadrelor medicale este neputința.

Mai mult, doctorul a ținut să dezvăluie și o situație halucinantă din cadrul spitalului unde este angajat, căci le-a mărturisit celor din online că a rămas în cap cu o imagine pe care nu o poate uita prea curând, ce are ca protagoniști doi îndrăgostiți: "Dacă nu știți cum arată iadul, mergeți în UPU și o să-l vedeți! După garda de ieri, am rămas cu o amintire pe care nu am cum să o uit prea curând…Este imaginea unui cuplu aflat în UPU, care împărțeau aceeași mască de oxigen. Totul este blocat, tot ce poți să vezi sunt măști și butelii de oxigen! Dacă prin tot haosul acela reușești să ai contact vizual cu un coleg, tot ce poți să citești în ochii lui este, pe lângă oboseala tot mai accentuată, neputința!!!", a scris medicul Amin Zahra, pe pagina RO Vaccinare.

"Încă nu este târziu să ne dați și voi o mână de ajutor!!!"

Medicul din Timișoara a tras și un semnal de alarmă în privința situațiilor critice din spitale și i-a îndemnat pe cetățeni să se asigure că nu au simptome specifice COVID-19, iar mai apoi să meargă la un centru de imunizare, pentru a se vaccina.

De asemenea, doctorul a precizat că încă nu este prea târziu pentru a stopa virusul și a salva, implicit, viața a sute de oameni: "Încă nu este târziu să ne dați și voi o mână de ajutor!!! Dacă ții la sănătatea ta și vreți să scăpăm din acest iad, în care ne aflam cu toții, uite ce trebuie să faci:

1. Îți faci un test rapid sau PCR și te asiguri că nu ai simptome, că ești negativ.

2. Îți faci și o programare la un centru de vaccinare și încerci să intri în contact cu cât mai puține persoane, până îți faci vaccinul, chiar și după! România, trezește-te!", a fost mesajul transmis de Amin Zahra, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.