Simona Carniciu [Sursa foto: Facebook]

Simona Carniciu este medic specialist în diabet, nutriţie şi boli metabolice. Aceasta a făcut mărturisiri cutremurătoare despre cum și-a internat tatăl, după ce acesta s-a infectat cu coronavirus.

Nutriționistul a spus că acest virus stoarce viața din oameni, iar doar în câteva ore poți ajunge foarte rău. ”Tatăl meu abia mai respira! Rapid! Procesul inflamator este extrem de mare, iar virusul afectează mai mult decât am știut până acum!", povestește Simona Carniciu. Tatăl medicului este mai bine și se recuperează după infecția cu Covid-19, fiind internat la Spitalul Victor Babeș din București.

Pe pagina ei de Facebook, medicul nutriționist a povestit cu lux de amănunte despre faptul că tatăl ei a fost diagnosticat cu COVID-19, dar și despre cum acest virus este foarte periculos și ne afectează mai mult decât ne putem imagina. Mai jos redăm postarea integral, făcută de medicul nutriționist Simona Carniciu, pe o rețea de socializare.

"Cam așa arătam acum câteva zile când l-am internat pe tata ca să nu-l pierd! Este mai bine acum, se recuperează după infecția cu covid-19 și se odihnește în grija celor de la Sp. Victor Babeș! O să mai stea internat câteva zile, astfel că, la cabinetul lui vom relua activitatea după procedurile de dezinfecție conform protocolului! Echipa de la Spitalul Slobozia a fost la înălțime! Le mulțumesc! Este înfiorător ce poate să facă acest virus celor 8% care fac forme mai severe! Ceilalți, asimptomatici sunt niște fericiți!

Simona Carniciu[Sursa foto: Facebook]

Câteva date:

În ziua de 19 septembrie, sâmbătă, în aer liber tatăl meu a avut singurul contact identificat momentan cu un covid-pozitiv care a considerat că "nu are nimic" și a venit la el! Simptomele s-au suprapus cu unele de toxiinfecție alimentară la ambii părinți, cu lipsa poftei de mâncare, scaune dese și deshidratare! Apoi a început coșmarul! Eu am fost precaută și am mers echipată la ei pt tratament! Am bănuit că simptomele sunt atipice dar nu era primul caz. Fără febră, fără pierderea mirosului... Părea să nu fie covid, dar a fost! Ambii au ieșit pozitivi! Acest virus stoarce viața din unii cum nu am mai văzut! Unii care l-au avut știu ce zic!

Imaginea în ziua de joi seară când am chemat ambulanța, o să îmi rămână toată viața în fața ochilor! Tatăl meu, pe care îl știți cât era de puternic și vesel se transformase în omul care abia mai respira! Rapid! Am înțeles acum de la verișoara mea, medicul lui de la Babeș, că așa face acest virus! Acum ești bine, în câteva ore poți ajunge foarte rău! Procesul inflamator este extrem de mare, iar virusul afectează mai mult decât am știut până acum! Atât asistenta tatălui, Elena, cât și eu suntem negative la test, efectuate vineri! Asta înseamnă că ne vom ocupa de grija tatălui meu: cabinetul! Vă scriu în ce formula mâine!

Oricum, lucrurile intră sub organizarea mea și toată lumea o să respecte regulile! Și nu uitați vă rog regulile:

Purtați mască! Spălați mâinile după ce ați atins obiecte posibil contaminate! Păstrați distanța! Vor urma vremuri foarte grele pentru noi toți! Tot ce trebuia, era să fim responsabili și să ne ferim noi de această boală cruntă pentru unii! Ce mai contează acum cine a făcut virusul, cine l-a eliberat, cu ce intenție, dacă vor să ne globalizeze sau să ne înlănțuiască? Astea nu mai contează!

Conta ca noi să fim uniți împotriva lui și să nu îl lăsăm să se răspândească! Fiecare din cei care nu respectă regulile contribuie la "conspirația" lor! Corect, nu? Au aruncat lupul în turma de oi, iar oile în loc să fie puternice unite, au stat să le mănânce una câte una! Dacă eram responsabili, nu închideau nici restaurante, nici școli, nici cinematografe, ca să distrugem economia! Alte țări nu le-au închis! De ce? Că au popoare care nu sunt mândri, care nu sunt răzvrătiți împotriva unui sistem asupra căruia oricum nu au putere, al unui sistem pe care l-am acceptat și hrănit! Așa că, pentru ce atâta revoltă? Pentru ceva care s-a făcut deja?

E inutil, e tardiv! E vremea să ne unim! E vremea să respectăm regulile simple, ca să nu le respectăm pe cele mai grele! Revin mâine cu informații despre starea de sănătate a tatălui meu și despre reluarea activității în deplină siguranță pentru noi toți! La cabinetul meu, lucrurile continuă în regim de pandemie: telemedicină cât se poate de mult și așteptați telefonul de la cabinet pentru informații despre rețete sau dacă necesitați consult la cabinet! Doamne ajută!", a scris pe pagina ei de Facebook, Simona Carniciu.