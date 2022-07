Medicii i-au dat interzis Denisei Despa la plajă! Imagini în premieră cu rana de la piciorul vedetei: "Încă sunt în recuperări" | EXCLUSIV

In articol:

Denisa Despa, poreclită dansatoarea maneliștilor, a suferit în urmă cu ceva timp, un accident, care încă și-a lăsat amprenta asupra ei. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, vedeta ne-a dezvăluit detalii despre refacerea sa, dar ne-a și arătat, în premieră, rana de la picior.

Denisa Despa, spectatoare la Bucharest Fashion Week

Denisa Despa a fost în public la Bucharest Fashion Week și a urmărit concurentele de la Top Model România. Aceasta ne-a dezvăluit că a cochetat și ea cu modelling-ul și nu exclude posibilitatea unei apariții în cadrul unei defilări pe podium.

"Am venit să observ numai fete din acestea mișto pe aici și să mai admir și eu una alta. Eu am mai defilat și am participat de atâtea ori la acest festival, la Fashion Week, chiar Mireasa Colecție la lenjerie intimă. Mă încadrez. Nu știu dacă mă ajută neapărat vârsta, dar mă ajută corpul și fața, așa consider eu. Și eu sper în viitorul apropiat să reapar.", a declarat Denisa Despa.

Denisa Despa, despre rana de la picior: "A fost un incident nefericit"

Acum ceva timp, Denisa Despa a fost victima unui incident nefericit. Într-un magazin comercial, o sticlă s-a spart, iar vedeta s-a tăiat grav la picior.

Acum, medicii nu îi dau voie să facă plajă, până când rana nu se recuperează. Denisa ne-a arătat în exclusivitate locul în care s-a tăiat și ne-a povestit despre refacere..

"Momentan nu am avut parte de vacanțe, urmează. Vreau o vară din aceea nebună, plină de adrenalină și de suspans, plină de toate cele. În rest, fac numai tâmpenii, cum sunt eu cu accidentările. Nu pot să stau prea mult la plajă, pentru că am suferit un accident, am fost tăiată la picior destul de grav și încă sunt în recuperări, în refacere, ca să pot sta și eu la plajă corespunzător. A fost un incident nefericit, important este că nu a fost mai grav de atât. Dăm tot răul spre bine. Cam așa arată piciorul meu acum, încă este umflat, doar că mă refac repede. Dacă e cicatrice, nici nu îmi fac probleme, fac un tatuaj peste și situația este rezolvată.", a mărturisit Denisa Despa, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.