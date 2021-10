Medicul Adrian Marinescu trage un semnal de alarmă. Iată ce greșeli fac bolnavii de COVID-19 și la ce riscuri sunt predispuși, atunci când se tratează acasă: "Este o capcană. Plămânul atacat se poate strânge ca o smochină"

In articol:

Adrian Marinescu, director al Insitutului "Matei Balș" din Capitală, a dezvăluit ce greșeli fac pacienții care se infectează cu COVID și a a explicat, într-un interviu recent, că este necesar ca oamenii să apeleze întotdeauna la ajutorul specialiștilor, în loc să se trateze singuri acasă.

Mai mult, medicul a tras un semnal de alarmă în privința acțiunilor care mai mult înrăutățesc starea bolnavilor, cum ar fi folosirea de concentratoare de oxigen sau spray-uri cu oxigen întâlnite în comerț.

Adrian Marinescu, despre greșelile care pun în pericol viața pacienților

Directorul medical de la Institutul de Boli Infecțioase "Matei Balș" a încercat să le explice oamenilor, prin intermediul unui interviu, că în momentul în care descoperă că au saturația scăzută este un semn că ar trebui să meargă la spital. Specialistul a mărturisit că o saturație care nu se află în parametri normali indică clar o formă gravă a infecției cu SARS-CoV-2, ce trebuie tratată de medici: "Am avut astfel de pacienţi şi aici aş trage un semnal de alarmă. Este o capcană şi este o capcană prin care, din păcate, trec destul de mulţi. Trebuie să lămurim în felul următor: în momentul în care cineva are nevoie de oxigen, îşi măsoară saturaţia, vede că-i mai mică, trebuie să ştie clar că înseamnă că are o formă severă de infecţie cu SARS-CoV-2, în niciun caz nu e de stat acasă şi în acea situaţie boala trebuie tratată la spital.", a declarat Adrian Marinescu, pentru News.ro.

Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase "Matei Balș"

De asemenea, specialistul spune că majoritatea celor care aleg să se tratateze acasă, cu anumite spray-uri de oxigen pentru alpiniști sau concentratoare de oxigen sunt și cei care ajung pe paturile de la ATI, în stare extrem de gravă: "Lucrurile acestea nu trebuie să se întâmple, ne facem o evaluare, întâi prin medicul de familie, poate prin telefon, dacă ne orientează că suntem o persoană vulnerabilă, că sunt anumite simptome care într-adevăr pun probleme, trebuie să ne facem evaluarea la spital, în niciun caz nu ne tratăm singuri, am mai discutat cu automedicaţia, iar în cazurile acestea să folosim concentratorul de oxigen eu cred că este exclus. Spray-ul este util pentru alpinişti, în anumite situaţii, pentru intervale scurte de timp, dar pacientul are nevoie de mult mai mult.", a mai adăugat medicul Adrian Marinescu.

Șefa secției de Terapie Intensivă a Spitalului Colțea, de aceeași părere cu Adrian Marinescu

Un semnal de alarmă în privința greșelilor făcute de pacienții infectați cu COVID-19 a tras și Letiția Coriu, șefa secției ATI a Spitalului Colțea, care este în totalitate de acord cu medicul Adrian Marinescu.

Specialista a povestit că i s-a întâmplat recent ca un bărbat de 57 de ani să ajungă la Terapie Intensivă, după ce și-a administrat de unul singur spray de oxigen pentru alpiniști: "Oamenii au o rezervă în a veni la spital şi încearcă să folosească în primul rând concentratoare de oxigen la domiciliu care dau în jur de 5, 10 litri de oxigen. Dânşii din cauza aceasta îşi întârzie cumva sosirea la spital şi plămânul atacat de COVID se poate strânge ca o smochină, aşa, să piardă aerul din el şi să se lipească alveolele şi să fie mai greu de desfăcut dacă întârzie să ajungă.", a transmis Letiția Coriu, pentru aceeași sursă.