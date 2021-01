Medicul Carmen Dorobăț a fost confirmată cu COVID-19 la puțin timp după ce și-a făcut vaccinul! „Înainte de vaccin aveam test negativ”

Femeia este gată să repete vaccinul după ce se va vindeca și va trece o perioadă de timp

In articol:

Carmen Dorobăț este fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. Recent, a vrut să fie un exemplu pentru toți românii cărora le este frică de vaccin și și-a administrat serul pentru a demonstra că nu este periculos. Câteva zile mai târziu de la imunizare medicul a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2.

Carmen Dorobăț s-a îmbolnăvit de COVID-19 după vaccin

Medicul Carmen Dorăbăț a declarat că înainte de a face vaccinul a fost să se testeze, iar rezultatul a fost negativ. Femeia a declarat că este posibil să fi intat în contact cu cineva bolnav de COVID-19 în preajma sărbătorilor de iarnă, însă nu știe cu cine.

Medicul spune că este gata să se mai imunizeze o dată în ciuda faptului că a făcut boala după vaccin [Sursa foto: Sănătate BZI]

De asemenea, aceasta spune că anticorpii produși ca urmare a imunizării apar după aproximativ două săptămâni și crede că infecția a apărut imediat de la momentul vaccinării.

Citeste si: Cine alege cu ce ne vaccinăm: între Pfizer și Moderna - evz.ro

Citeste si: De ce nu se îmbolnăveşte toată familia de covid, dacă membrii ei locuiesc în aceeaşi casă? - bzi.ro

„Înainte de vaccin aveam test negativ. Anticorpii protectori dați de vaccin apar la 10-15 zile după vaccinare. La mine, infecția a apărut după vaccinare, imediat. Protecția, respectiv purtarea măștii și spălatul pe mâini, păstrarea distanței sociale, trebuie menținută măcar 15 zile după vaccinare, până când apar anticorpii. Am făcut un drum săptămâna trecută la București. Niciuna dintre persoanele cu care am intrat în contact nu era suspectă de COVID 19. Nu am luat infecția din spital, pentru că în spital știu să mă protejez. Dar iată că euforia Sărbătorilor ne face uneori să și greșim. Deși m-am protejat mereu, nu știu cum de s-a întâmplat”, a spus Carmen Dorobăț.

Peste circa o lună, medicul este pregătit să își mai administreze o doză de vaccin .

Citeste si: Când începe vaccinarea anti-COVID19 pentru populația generală

„Vaccinul, în cazul meu, a avut un rol decisiv, aș putea spune, prin faptul că a blocat situsurile de legare a virusului, iar simptomele sunt șterse față de alte cazuri cu care m-am confruntat în ultimele zece luni. Asta este, dacă până acum am învățat despre acest virus la capul bolnavului, acum învăț direct de la mine. Categoric peste 28 de zile voi face rapelul și în continuare sfâtuiesc cetățenii să se vaccineze, mai ales pentru că vedem, apar tulpini noi care îngreunează situația”, a spus Carmen Dorobăț.

Ce spun autoritățile din Sănătate despre acest caz

Reprezentantul campaniei de vaccinare spune că trebuie să se repete procesul de imunizare.

„Din datele actuale, se poate relua vaccinarea într-un interval de trei luni de la vindecare. Teoretic, după recomandările menționate în Rezumatul Caracteristicilor Produsului, se fac două doze, inițial și rapel”, a declarat Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare.