Medicul Monica Pop a declarat, într-un interviu la Antena 3, că ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, trebuia să iasă și să explice oamenilor că lucrurile s-au schimbat și motivul pentru care trebuie purtată masca.

”Eu am ceva încredere în oamenii din țara asta, nu ceva, chiar mai multă. Dimineață, când am mers spre spital, am văzut pe stradă numai oameni cu mască. Efectiv treceau strada sau așa… Oameni care aveau mască, de toate vârstele. Am urmărit. Să știți că oamenii înțeleg, în general, atunci când explici corect și când nu spui astăzi un lucru și mâine altul, despre același subiect. Adică oamenii trebuie să ajungă la un consens și să spună un lucru. Iar atunci când se face o greșeală sau se vorbește despre un lucru și lucrurile s-au modificat și ți-ai dat seama, tu ca ministru, tu ca profesor de micro, tu ca director la DSU. Ți-ai dat seama că lucrurile s-au schimbat, atunci ieși și spune asta. Adică lucrurile s-au schimbat, am crezut la început că este o viroză ușoară, s-a dovedit că nu e chiar așa și atunci trebuiau să iasă să spună că lucrurile s-au modificat și este o patologie gravă!”, a spus Monica Pop la Antena 3.

Medicul Monica Pop a susținut că noul coronavirus se poate transmite și prin ochi

Încă din primăvară, Monica Pop a atras atenția asupra faptului că masca de protecție nu este este suficientă pentru protejare împotriva noului coronavirus. Medicul a precizat că virusul se poate transmite și și în urma contaminărilor rezultate la nivelul ochilor. Coronavirusul „poate da si o afectiune oftalmologică si anume, o conjunctivită virală.”

„Covid si OCHII – PERICOL de CONTAMINARE!!! MASCA NU AJUNGE. TREBUIE SI OCHELARI!!!

OBLIGATORIU de STIUT!

Afectiunea cu virusul Corona, ca orice altă viroză, se stie, poate da si o afectiune oftalmologică si anume, o conjunctivită virală. Prezenta virusului în nazo-faringe este în directa legatură cu ochiul prin intermediul canalului lacrimo-nazal, astfel că, la orice pacient infectat, Covid -19 poate fi prezent în secretia conjunctivală, devenind cu atît mai posibilă si periculoasă transmiterea, contaminarea. Deci, e clar, viroza aceasta se poate transmite si dacă cel infectat se freaca la ochi si apoi atinge ceva, orice. E un lucru mai putin cunoscut de publicul larg dar cunoscut de catre orice medic practician. Acesta este motivul pentru care din echipamentul medical de protectie nu trebuie să lipsească ochelarii speciali sau vizierele. In plus, daca o persoană infectată stranută in apropierea uneia care are mască dar nu si ochelari, o picatură îi poate ajunge acesteia din urmă pe conjunctivă si de acolo în nazo-faringe. Legatura anatomica dintre ochi si nas ( canalul lacrimo-nazal) face ca unei persoane care lacrimează sau plînge, îi curge nasul, lucru stiut de oricine. Aceasta din urmă e o cale mai mică de contaminare, dar cea cu prezenta virusului in secretia conjunctivala la cei contaminati deja, simptomatici sau nu, este considerabilă!”, este mesajul transmis de Monica Pop pe pagina sa de Facebook.