Medicul Monica Pop laudă metoda prin care Cătălin Botezatu s-a vindecat de COVID-19: „Foarte bine a făcut”

In articol:

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți designer vestimentari din România. Juratul de la „Bravo, ai stil!” a dezvăluit recent că a fost infectat cu noul coronavirus și s-a temut pentru sănătatea sa, în contextul în care a fost supus la mai multe operații de-a lungul anilor.

După ce a făcut o formă ușoară a virusului SARS-CoV-s, creatorul de modă a decis să se trateze acasă.

„Da, am avut covid. Mi-a fost foarte frică pentru că nu știam cum reacționează organismul fiind una dintre persoanele cu risc, dar am avut o formă ușoară. Nu am avut miros, așa mi-am dat seama. Am început să mă parfumez mult de tot și am văzut că nu miros”, a spus Cătălin Botezatu pentru un post de televiziune.

Monica Pop îl laudă pe Cătălin Botezatu [Sursa foto: Captura Video]

Citeste si: Andra s-a săturat de masca de protecție. Artista a spus ce i se întâmplă când o poartă- bzi.ro

Monica Pop, despre modul în care Cătălin Botezatu a ales să se trateze împotriva COVID-19

Invitată în cadrul unei emisiuni televizate, Monica Pop l-a lăudat pe Cătălin Botezatu pentru faptul că a ales să se trateze acasă.

Medicul oftalmolog l-a dat exemplu, în contextul în care se află în categoria persoanelor cu risc mare.

Citeste si: Monica Pop îi pune la zid pe cei care spun că medicii omoară pacienți în spitale: „Nu mai ponegriţi spitalele şi medicii”

„E un lucru deosebit ce s-a întâmplat aici, pentru că dânsul oricum nu avea cum să nu aibă imunitatea scăzută, din moment ce făcea tratament polichimioterapic şi cu toate astea a făcut o formă uşoară şi asta spune foarte mult. Mă bucur foarte mult că aţi pomenit lucrul acesta şi bravo celor care au spus prima dată, pentru că este într-un fel o încurajare.

Ne-am săturat să auzim numai de nenorociri, de morţi, de drame, de pacienţi care sunt foarte mulţi, că în Terapia Intensivă nu mai sunt locuri. Spre încurajare, absolut nimic. Oamenii nu au o susţinere psihică, oamenii sunt căzuţi moral, unii care nu au nicio boală şi nu au niciun fel de problemă. S-a tratat acasă şi foarte bine a făcut, având în vedere că a avut o formă uşoară. Iată că şi oamenii care au boli severe se pot vindeca acasă şi să facă o formă care nu este foarte gravă (…) Nu se poate ca oamenii să fie descurajaţi în halul ăsta. Este o infuzie de rău peste tot şi nu e normal”, a spus Monica Pop, în cadrul unei emisiuni televizate.