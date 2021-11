Medicul Radu Zamfir, la testul sincerității! A reușit să fenteze moartea de mai multe ori, dar altul este momentul care l-a marcat în cariera sa

In articol:

Radu Zamfir, unul dintre cei mai apreciați medici din România, a vorbit în premieră despre momentul în care a fost nevoit să-și opereze propriul tată.

Renumitul medic Radu Zamfir, despre cel mai emoționant moment din carieră

Acest moment a rămas cel mai emoționant episod din cariera sa de medic. În plus, invitat la rubrica "Tabu" din cadrul emisiunii Teo Show, Radu Zamfir a mărturisit care este cel mia mare regret al său.

Medicul Radu Zamfir [Sursa foto: Captură KANAL D]

Tatăl renumitului medic a suferit unele complicații după ce s-a infectat cu COVID și a fost nevoie de o operație. Intervenția chirurgicală a fost efectuată chiar de fiul său, medicul Radu Zamfir, și a reprezentat cel mai emoționant moment din carieră.

"Când a trebuit să-l operez pe tatăl meu de o complicație a COVID-ului. Mi-am luat inima în dinți, a trebuit să mă desprind de latura subiectivă și să mă concentrez pe ce aveam de făcut și a ieșit bine, e în viață. A fost greu să fac ceea ce fac de obicei, adică mă detașez de pacient, de latura umană a relației, pentru a mă concentra pe problema lui, pe leziunea care

l-a adus la mine și pe care trebuie să o repar. Nu am reușit să uit că tata e pe masa de operație, dar, ca să zic așa, m-am luat cu vorba.", a mărturisit Radu Zamfir.

Citeste si: Premieră medicală în România! Viețile a 3 români au fost salvate de un donator din Bulgaria. Ficatul si rinichii au fost transplantate la Institutul Clinic Fundeni, din Capitală

Medicul petrece cel mai mult timp în spital și salvează vieți. Cel mai mare regret al său ca medic este că nu reușește să-i ajute pe toți cei care îl solicită, iar ca părinte, că nu este alături de copiii săi atât cât și-ar dori.

Citeste si: În 2011, Oana Mareș a fost prinsă de Augustin Viziru (soțul ei) cu Cosmin Natanticu, noaptea, în garsoniera comediantului. Imediat, Viziru a băgat divorț. Acum, după 10 ani, Natanticu participă la Asia Express. Sau, mai bine zis, a participat. Pentru că, aseară, a fost eliminat. Ce a postat Oana Mares după ce fostul ei amant a fost eliminat de la Asia Express: "Nu știu ce faceți voi, dar eu am!"- bzi.ro

"Ca om și ca medic pot să zic că mi-am reproșat că nu am reușit să-i ajut pe toți care au apelat la mine, dar nu neapărat din motive care țineau de mine. Ca părinte regretul pe care îl am, în condițiile vieții de zi cu zi, nu reușesc să le aloc cât timp ar trebui copiilor. Uneori ajung seara la 10:00. Putem vorbi de zile legate muncite în spital.", a mărturisit medicul Radu Zamfir.

Citeste si: Fiica lui Radu Zamfir, transformare uluitoare! Nu mai este o copilă! Fata medicului erou este acum o adolescentă care atrage toate privirile. Cum a arătat pe scenă în urmă cu câteva zile. VIDEO EXCLUSIV

Cum reușește medicul Radu Zamfir să le fie aproape pacienților săi

Renumitul medic spune că e foarte important să discute și să liniștească pacienții care ajung la el cu diverse probleme.

"Liniștitul pacienților ține mai mult de cum vorbești cu ei, cât de atent le explici ce se întâmplă cu ei. Pentru că ei vin să-și încredințeze viața în mâinile tale în momentul în care vin să-i operezi și trebuie să fie pe deplin împăcați cu ceea ce se întâmplă și să fie foarte bine informați legat de lucrurile care se pot întâmpla și tot ce ține de momentul operație și după.", spune renumitul medic.

Citeste si: Fata chirurgului Radu Zamfir a cântat la radio melodia ei de debut: „Nu m-am aşteptat să ajungă la sufletul publicului atât de repede”

Pasiunile ascunse ale medicului Radu Zamfir

Puținul timp pe care îl are liber, Radu Zamfir și-l dedică marii sale pasiuni: mersul pe motocicletă.

"Mersul pe motocicletă, scuba diving. Cel mai mult pe motocicletă am mers 4000 și de km, până la Valencia. Vreo 3-4 zile am mers. Senzația este foarte plăcută, pentru că în situațiile de acest gen, te antrenezi să fii legat de cât mai puține lucruri în momentul în care pleci. Cu cât îți iei cât mai puține în rucsac, cu atât îți dai seama că ai făcut ce trebuie. Cel mai mult într-o singură zi cred că am mers vreo 1600 de km, dar după aceea am dormit încă o zi.", spune Radu Zamfir.

Citeste si: Gestul impresionant facut de medicul erou Radu Zamfir pentru persoanele bolnave! A operat gratis doi pacienti in stare foarte grava!

Cum a reușit Radu Zamfir să fenteze moartea

Radu Zamfir a scăpat cu viață din accidentul aviatic din Muncii Apuseni, de pe 20 ianuarie 2014. Pilotul Adrian Iovan și studenta Aurelia Ion și-au pierdut viața.

"Primul gând a fost că o să mor. I-am mulțumit lui Dumnezeu că am scăpat și o să-i revăd pe cei dragi.", mărturisește Radu Zamfir la 7 ani de la tragedia aviatică.

Radu Zamfir a mărturisit că a fentat moartea de câteva ori și cel mai important e ca aceste experiențe să nu te schimbe.