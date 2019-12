Deca Melissa, o fetiță de 2 anișori din Craiova, județul Dolj, este grav bolnavă. Copila suferă de leucemie și are nevoie de 7800 de euro pentru tratament. Din păcate, familia ei nu își permite să suporte costurile. Povestea ei este cutremurătoare, iar părinții fac eforturi disperate pentru a o salva.

„Sunt Melissa, am aproape 3 anisori si sufar de o boala foarte grava, Leucemie. Eu m-am nascut perfect sanatoasa, dar dupa o raceala banala, viata mea a luat o intorsatura grea. Totul a inceput cand am facut rosu in gat si mama mea m-a dus la diferiti medici, unde am primit diverse tratamente care nu si-au facut nici un efect. Nu mai aveam stabilitate pe picioare, aveam o stare de rau si faceam febra. Din aceasta cauza, mama a fost nevoita sa ma duca la spital in Bucuresti unde am facut analize de specialitate.

este mesajul publicat pe pagina Speranța pentru România, în numele fetiței.

Donațiile se poate face în conturile bancare deschise pe numele asociației umanitare SPRO.