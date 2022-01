Mellina a fost eliminată din competiția Bravo, ai stil! Celebrities: „Îmi pare rău că voi pleca”

In articol:

Eliminare neașteptată la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, sâmbătă seara! Concurenta care a părăsit competiția fenomen de la Kanal D este Mellina. Ilinca Vandici a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni. Se pare că în această gală eliminatorie, multe concurente nu au fost la înălțimea așteptărilor. Patru concurente au ajuns în cursa spre eliminare, dar numai una a părăsit emisiunea.

Ilinca Vandici [Sursa foto: Captură KANAL D]

Ruxi, cea care s-a clasat pe locul 1 la votul publicului și a câștigat și gala, a avut imunitate și a votat-o spre eliminare pe Viviana Sposub, cea clasată pe locul doi. La rândul ei, Viviana a votat-o pe Raluca Dumitru, cea care a luat doua voturi spre eliminare, unul fiind și din partea Adinei. Raluca Dumitru a pășit în fata alaturi Mellina și Amna, ultimele clasate în competiția Bravo, ai stil! Celebrities. Adina Halas a fost nominalizată de către Bella Santiago, însă ea a fost cea mai votata de către public din cele 4.

”Bravo, ai stil! Celebrities” [Sursa foto: Captură KANAL D]

Mellina, eliminată din competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Au rămas în cursa spre eliminare Raluca Dumitru, Amna și Mellina, iar cea care are procentajul de 2.9% și părăsește competiția Bravo, ai stil! Celebrities este Mellina: "C'est la vie. Nu este nicio problema. Chiar am stat mai mult decât mă așteptam la început. Îmi pare rău că voi pleca. Mulțumesc pentru aceasta experiență, mulțumesc juriului de la care am învățat multe, mulțumesc fetelor care sunteți super mișto din toate punctele de vedere. Mulțumesc oamenilor care m-au votat și m-au susținut și ce să zic...O să îmi fie dor de voi. Nu credeam că o să zic asta. La început mi-a fost frica de juriu după care am început să îi cunosc și să văd că sunt oameni foarte de treaba. A fost o experiență deosebita. Toți oamenii din spatele camerelor, reporterii, chiar am rămas fară cuvinte. Nu sunt supărată, îmi pare rău, dar a fost o experiență deoasebita."

