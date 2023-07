Mellina a vorbit despre momentul în care va deveni mămică! Momentul poate veni din clipă în clipă: „Îl primim cu brațele deschise”

In articol:

Mellina are o carieră de succes, însă pe plan personal astrele nu s-au aliniat încă pentru ea. În urmă cu un an, artista s-a despărțit de iubitul ei alături de care fanii o vedeau în fața altarului, iar de atunci nu s-a mai afișat cu un alt bărbat.

Mellina își dorește să devină mămică

Totuși, asta nu o face să nu vorbească despre cât de mult își dorește să fie mamă. Iată ce dezvăluiri a făcut cântăreața!

Mellina s-a concentrat mult pe planurile profesionale și a cam uitat de viața ei personală. Artista s-a despărțit acum un an de iubitul ei cu care se presupunea că are planuri de căsătorie, iar de atunci nu a mai apărut alături de alt bărbat. Chiar și așa, cântăreața a vorbit despre faptul că își dorește foarte mult să devină mămică și crede că i s-ar potrivi foarte bine acest rol. Aceasta are o conexiune specială cu bebelușii, mai ales cu nepoțica ei cu care petrece foarte mult timp. Mellina a mai mărturisit că atunci când va veni un copil în viața ei, îl va primi cu brațele deschise.

„În ceea ce privește când va apărea, nu am cum să prevăd viitorul. Când o vrea Dumnezeu să apară și un copil, îl primim cu brațele deschise și cu multă privare de somn. Mă uit la sora mea și la prietena mea cea mai bună, care au copii de 8 luni, respectiv 10 luni și se schimbă viața total”, a declarat Mellina, la Antena Stars.

Mellina nu vrea să se căsătorească

În urmă cu ceva timp, Mellina a mărturisit că nu își dorește să se căsătorească. Aceasta nu se vede în viitorul apropiat îmbrăcată în rochie de mireasă, iar acest lucru nici nu face parte din dorințele ei.

„Nu, nu îmi doresc să îmbrac rochia de mireasă. Nu am un motiv neapărat, fiecare om e diferit, fiecare visează la lucruri diferite, nu e în sfera mea de interes. Niciodată nu am avut visul acesta, mie mi-a plăcut să merg pe Kilimandjaro, să merg în show-uri extreme, să sar de la înălțimi, să fac trasee montane, să mă cațăr, să fac muzică, mi se pare că mai important e un copil decât rochia de mireasă(...) Nu simt nevoia nici de acea petrece și nici nu sunt nevoia de un act, dar e posibil să o fac, e posibil să nu o fac, depinde ce îmi rezervă viitorul, adică nu zic nu sau ceva, dar nici că visez sau o am pe lista de dorințe, nu e ceva la care mă gândesc”, a declarat artista, conform Spynews.ro.