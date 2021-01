Mellina de la Războinici se iubește cu fratele unui concurent faimos de la Survivor?! Imaginile doveditoare au ieșit abia acum la iveală: „Auzi, iubire…” VIDEO

ian 31, 2021 Autor: Ana Maria

Mellina de la Războinici are o relație aparte cu fratele unui alt concurent de la Survivor. Cântăreața apare în multe fotografii alături de artistul Kamara, fratele lui Musty. La finalul lunii noiembrie 2020, ei au lansat împreună piesa KaraMell.

Se pare că Mellina de la Survivor și Kamara nu au fost doar simpli colegi, ci au o relație mult mai apropiată.

Artistul a publicat pe pagina lui mai multe videoclipuri amuzante în care apare alături de Războinică și în care se comportă ca un cuplu, fără să spună dacă le-au făcut doar pentru a-și distra fanii sau chiar au o relație. Cert este că, ea și fratele mai faimos al lui Musty se înțeleg mult mai bine decât se știa.

Războinica Mellina și-a dorit mult să ajungă la Survivor România

Războinica Mellina de la Survivor se laudă cu un spirit de avetură puternic dezvoltat. A intrat în competiție după ce o altă concurentă a renunțat și a demonstrat încă de la primele meciuri că nu se dă în lături de la nimic atunci când trebuie să își ajute echipa să câștige puncte importante.

„Această emisiune este o experiență pe care o ai o dată în viață și asta doar dacă ți se oferă oportunitatea.

Am colindat din America de Nord, America Latină până în Pakistan în dorința de experiențe noi, m-am cățărat pe ghețare, am pilotat un avion, dar ce voi trăi la Survivor am o presimțire că le va depăși pe toate. Cel mai bun să câștige!”, a declarat Melina de la Survivor.