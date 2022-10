Mellina, de urgență pe masa de operație. Cu diagnostic i-au pus medicii artistei: ”O durere care mă îngenunchea”

In articol:

Această perioadă nu este deloc una bună pentru Mellina. Tânăra artistă traversează momente grele, fiind acum pe patul de spital.

În urmă cu două zile, cântăreața a ajuns la camera de gardă a unui spital din București, din cauza durerilor insuportabile pe care le resimțea în zona abdominală.

Mellina a fost operată de apendicita

Inițial, spune vedeta, a crezut că se confruntă iar cu probleme de bilă, ceea ce știa că are, însă, ulterior, medicii i-au pus un alt diagnostic.

”Prima oară am crezut sigur că am o criză de bilă, că am mai tot avut, iar asta am crezut că e. Poate a fost și o mică criză de bilă și amestecată cu apendicita, la un moment dat am simțit eu o durere puțin diferită care m-a îngenuncheat”, a declarant Mellina, conform Spynews.

Ajunsă pe mâna medicilor, cântăreața a fost supusă mai multor analize și investigații, fiind apoi nevoită să se interneze.

Astfel, seara trecută, Mellina a fost operată de apendicită, fiind acum în prima fază a recuperării post-operatorii.

Mellina spune că în aceste momente se simte binișor, este încă sub efectul anesteziei, durerile mai sunt doar la locul operației și nu poate, deocamdată, mânca nimic, necesar fiind să se hidrateze.

”Am avut niște dureri în tot abdomenul timp de câteva zile și am tot crezut că îmi va trecea, dar nu și am venit aici la urgențe și mi-au făcut toate analizele respective. Au văzut că am apendicul inflamat. Mi-au făcut pe zi toate analizele și tot, iar aseară m-au internat și m-au băgat la operație. Acum sunt la recuperare. Înainte de operație am avut și stări de vomă, acum am doar dureri în zona în care sunt operată. Am vomitat de vreo patru ori înainte Acum mă simt ca după operație, mai slăbită așa, încă nu pot să mănânc. Deocamdată sunt pe apă și pe din astea, dar mi-e somn așa, aș dormi în continuu. Am făcut operația la Spitalul Universitar”, a declarat Mellina, conform Spynews.

Întrebată cât mai va trebui să stea internată, Mellina nu a știut să ofere un răspuns clar. Ea crede că cel puțin încă o zi o va petrece pe patul unității spitalicești și asta pentru că încă mai are nevoie de supraveghere specializată, dar și să îi fie scoasă o sondă.

”Până mâine sigur stau în spital pentru supraveghere, mai am sondă din aia de scoate chestii, până mâine sigur stau”, a mai spus artista.