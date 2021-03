Mellina, desfigurată de durere când își vede mama la Survivor România. „Mi-am adus aminte cât de mult o iubesc!” Ce mesaj a primit Furnicuța

In articol:

Meciul de comunicare a fost câștigat de Războinici, iar cu ocazia zilei de 8 Martie aceștia primesc mesaje video de la mamele lor sau de la figurile materne din familie.

Mellina, desfigurată de durere când își vede mama la Survivor România

Nimic nu putea să-i pregătească pe Războinici să-și vadă mamele după două luni de competiție Survivor România. Cu lacrimi în ochi și cu mult dor în suflet, fiecare concurent din echipa albastră a auzit vocea celor mai importante persoane din viața lor după o lungă perioadă de timp.

Mellina a fost copleșită să o asculte pe mama ei, pentru prima oară de când se află în jungla Dominicană. Părintele Furnicuței i-a transmis să fie puternică până la final și că este în gândurile celor de acasă în fiecare clipă.

„Bună, draga mea. Sunt foarte fericită că ați câștigat în această zi jocul de comunicare. Am ocazia să-ți trimit un mesaj, îmi este foarte dor de tine, de zâmbetul larg, de voioșia tași de drumurile noastre lungila cumpărături. Cum probam cu orele haine și la sfârșit ajungeam la restaurant și mâncam.

Îmi este foarte greu fără tine, dar mă rog să reziști în competiție, pentru că știu că te face fericită. Îți doresc tot binele și succesul din lume. Le urez fetelor de 8 martie „la mulți ani”. Îți țin pumnii, vreau să ajungi în finală, știu că îți dorești foarte mult”, este mesajul pe care l-a primit Mellina de la mama sa.

Războinica spune că mesajul de la mama sa îi dă multă forță să meargă înainte în competiția Survivor România. „ Este foarte greu să exprim în cuvinte ce simt când o văd pe mama după două luni de zile. Am simțit putere și mi-am adus aminte cât de mult o iubesc”, a spus Mellina.

Mellina, la capătul puterilor la Survivor România 2021

Mesajul pentru Mellina vine la momentul potrivit, pentru că, în urmă cu puțin timp, Războinica declara că a ajuns la capătul puterilor. Cea mai mare problemă cu care se confruntă este foamea și frica de a nu mai avea ce mânca. Ea spune că prima lună petrecută în Dominicană a afectat-o mental, iar acum, deși echipa albastră are provizii de mâncare, se teme că va rămâne fără surse de hrană.

„Au fost două luni în care am dus multe lupte cu mine, să mă adaptez cu anumite lucruri. Am suferit foarte mult de foame. Deși avem provizii care să ne ajungă mai mult ca până acum, am suferit atât de mult de foame în prima lună încât sunt dresată ca un câine să-mi fie teamă dacă rămân fără mâncare.

Chiar vreau să vorbesc cu un psiholog, nutriționist, acasă se rugau toți de mine să mănânc și aici nu-mi ajunge mâncare. Acum e la nivel psihologic, la început a fost fizic. Nu-mi place să-mi arăt vulnerabilitățile, pentru ca apoi alții să le folosească împotriva mea. Plâng să mă descarc, le-am spus și părinților să știe că o să plâng.

Simt că nu mai pot, câteodată simt că nu știu ce ocupație să-mi mai fac, nu mai am chef, aș vrea să fac, dar nu mai am energie să fac. Sunt multe energii diferite, cu obiceiuri diferite și câteodată mă zăpăcesc. Sunt mulți oameni, fiecare vrea ceva, efectiv parcă îmi iau din energie și câteodată îmi vine să stau singură”, a declarat Mellina la Survivor România.