Mellina este eliminată din competiția Survivor România. Războinica, șocată de decizia publicului „Tremur toată!”

Drumul în competiția Survivor România a ajuns la final pentru Mellina. Războinica declara zilele trecute că este împăcată cu ideea de a pleca acasă.

Mellina de la Războinici, eliminată din competiția Survivor România

În cursa pentru eliminare din această săptămână la Survivor România au intrat Mellina și Sorin, votat de Albert Oprea, din echipa Războinicilor, și Jador, alături de Elena Marin care a fost propusă de Zannidache, de la Faimoși.

Mellina la Survivor România.[Sursa foto: Captură KANAL D]

În urma voturilor date de publicul emisiunii, Mellina este concurenta care părăsește competiția din Dominicană. Ea susține că Survivor România a fost o adevărată lecție de viață și speră ca prin evoluția sa în concurs să fi inspirat oamenii de acasă.

„După primul traseu la Survivor, fiecare zi a fost bonus pentru mine. Tremur efectiv. Faptul că am ajuns până aici să fie dovada că orice om poate face orice în viața asta. Sunt o simplă cântăreață, dacă eu am putut să îndur această luptă grea, oricine poate orice. Vreau să zic că dacă am reușit să inspir un om prin ce am făcut aici, am devenit relevanță ca om.

Asta încerc să fac și prin muzica mea. Le mulțumesc fiecăruia din echipa asta, am învățat de la fiecare o lecție. Dumenzeu a zis că mi-am învățat lecțiile. Las loc ca unul dintre Războinici să ajungă Survivor. Vă mulțumesc pentru această experiență. Furnicuța out!”, a declarat Mellina, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.

Mellina, eliminată din competiția Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Mellina, nominalizată de majoritatea colegilor

Deși și-au dat seama că Mellina traversează o perioadă dificilă în concurs, Războinicii nu au ezitat să o nominalizeze.

Furnicuța spunea că intenționează să lupte până la final, chiar dacă nu mai este susținută de colegii săi.

„Știam că voi fi nominalizată de către echipă și ei știu. Am mai avut o discuție în camp că sunt împăcată cu gândul de a pleca acasă. Dacă rămân, voi continua să lupt și să dau tot ce pot pe trasee. Publicul va decide, el e suveranul, dacă mă mai țin în competiție. Dacă vor să rămân, voi lupta până la capăt, mă voi ridica, și mă voi reinventa. Accept orice deznodământ, la fel ca săptămâna trecută”, spunea Războinica.