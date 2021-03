Mellina plânge în hohote la Survivor România 2021. De ce a ajuns Războinica la capătul puterilor: „Sunt dresată ca un câine, nu mai pot!”

In articol:

Lupta pentru supraviețuire din jungla Dominicană este mult mai dură decât se vede la televizor. Lucrul acesta a fost confrmat de Mellina, un om puternic din punct de vedere fizic și psihic, care însă este pe punctul de a ceda la Survivor România.

Mellina a ajuns la capătul puterilor la Survivor România 2021

Furnicuța, așa cum este poreclită de colegii săi, suferă cumplit la Survivor România, deși nu o arată de cele mai multe ori. Mellina susține că îi displace să-și arate slăbiciunile, pentru că acestea pot fi folosite la un moment dat împotriva ei.

Mellina la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Cea mai mare problemă cu care se confruntă în prezent Mellina de la Războinici este foamea și frica de a nu mai avea ce mânca.

Ea spune că prima lună petrecută în Dominicană a afectat-o mental, iar acum, deși echipa albastră are provizii de mâncare, se teme că va rămâne fără surse de hrană.

Citeste si: Cine este Maria Hîngu de la Survivor România 2021. Concurenta vrea să câștige Marele Premiu

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

„Au fost două luni în care am dus multe lupte cu mine, să mă adaptez cu anumite lucruri. Am suferit foarte mult de foame. Deși avem provizii care să ne ajungă mai mult ca până acum, am suferit atât de mult de foame în prima lună încât sunt dresată ca un câine să-mi fie teamă dacă rămân fără mâncare.

Chiar vreau să vorbesc cu un psiholog, nutriționist, acasă se rugau toți de mine să mănânc și aici nu-mi ajunge mâncare. Acum e la nivel psihologic, la început a fost fizic. Nu-mi place să-mi arăt vulnerabilitățile, pentru ca apoi alții să le folosească împotriva mea. Plâng să mă descarc, le-am spus și părinților să știe că o să plâng.

Citeste si: Cine i-a dat interzis lui Bogdan Mocanu să meargă la Survivor 2021? Dezvăluirile celui mai bun prieten al lui Jador! ”E dependent de...”

Simt că nu mai pot, câteodată simt că nu știu ce ocupație să-mi mai fac, nu mai am chef, aș vrea să fac, dar nu mai am energie să fac. Sunt multe energii diferite, cu obiceiuri diferite și câteodată mă zăpăcesc. Sunt mulți oameni, fiecare vrea ceva, efectiv parcă îmi iau din energie și câteodată îmi vine să stau singură”, a declarat Mellina.

Cine este Mellina de la Survivor România

Mellina, în vârstă de 33 de ani, este cântăreață, compozitor, producător şi textier. Ea a devenit cunoscută pentru piesele ei lansate solo sau cu alte vedete, însă puțini știu că vedeta are și veleități de dansatoare. Războinica a debutat ca majoretă în trupa Abracadabra, iar până la vârsta de 23 de ani s-a dedicat lumii dansului, ca mai apoi să se dedice muzicii.

Citeste si: Ce spunea Andreea Antonescu înainte de a ajunge la Survivor România 2021! ”Nu fii atât de nebună”

Artista a terminat Şcoala Populară de Arte, secţia canto muzică uşoară, şi a participat la numeroase festivaluri şi concursuri muzicale. Mellina s-a lansat în muzică în 2011, cu piesele „My Life” şi „Can’t Hide”, în colaborare cu băieţii de la That’s Right şi Bogdan Ioan. Mai mult, artista a compus piese pentru diferiţi artişti din ţară, cât şi din străinătate, precum: Robin DeVille -Just The Way I Am (feat. Ivan Garcia) sau Zelish- I Won't Give Up & Forever You & Me.