Mellina pleacă pe muntele Kilimanjaro! Vara asta vrea să riște: "Vreau să ating vârful" | EXCLUSIV

Mellina este o cântăreață foarte îndrăgită de publicul român, mai ales datorită pieselor pline de emoție pe care le-a lansat de-a lungul timpului. Aceasta s-a mai remarcat prin participarea în cadrul reality show-ului Bravo, ai stil!, unde și-a arătat atuurile în materie de modă.

Mellina, vacanță pe muntele Kilimanjaro

Pandemia a luat sfârșit, iar asta se vede. S-a dat start la distracție, mai ales pentru celebritățile noastre. De curând, vedetele s-au putut bucura de o petrecere exclusivistă mondenă, pregătită special pentru ele. Aici și-au putut etala cele mai colorate ținute pe care le au în garderobă, dar și cele mai scumpe accesorii.

Mellina a fost și ea prezentă la eveniment, unde a purtat o ținută colorată, precum tema, îndrăzneață și cool. WOWbiz.ro a stat de vorbă cu ea și așa am aflat unde are deja programat artista să plece. E o destinație absolut fabuloasă.

"Sincer îmi era puțin dor așa de o nebuneală de genul acesta, pentru că am tot fost închiși în case sau prin sălbăticie, prin junglă și da, mă bucur. Totuși, îmi place mai mult acasă, la Netflix sau pe munte, să plec. Chiar voi pleca pe Kilimanjaro pe 5 iulie, cel mai înalt munte Africa, vreau să ating vârful și da, îmi place mai mult pe liniște și pace, nu mai sunt eu cu party-urile, dar din când în când merge.", a declarat Mellina, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mellina face turul senzațiilor tari la vară

Mellina nu se oprește aici și mai dezvăluie o serie de destinații unde va merge la vară, toate fiind destinate aventurii și adrenalinei. Cântăreața este mai încântată ca oricând și abia așteaptă să trăiască senzațiile tari care urmează în viața ei.

"Excursia de pe Kilimajaro va fi de 21 de zile, apoi savana din Serenggeti, unde o să vedem marea migrație de antilope, Zanzibar și, în același timp, până să merg acolo, o să fac niște trasee în România. Mâine plec pe vârful Hășmașul Mare, Via Feratta, etc.. Am noroc să pot să trăiesc din pasiunea mea muzica și să pot să fac cealaltă pasiune a mea, sportul. Sunt norocoasă, pot spune.", a mărturisit Mellina, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

