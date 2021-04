Mellina, reacție neașteptată după ce foștii colegi de la Survivor au făcut-o falsă! A aflat tot după eliminare: „Puteți să-mi spuneți, fetelor...”

In articol:

Mellina a fost eliminată recent de la Survivor România, după ce a fost nominalizată de întreaga sa echipă, cu care nu s-a mai înțeles după eliminarea Mariei Hîngu.

Mellina, prima apariție după eliminarea de la Survivor România

În urmă cu doar câteva zile, tânăra Războinică a ajuns în România, iar după ce a auzit ce au spus foștii ei colegi de echipă despre ea, a reacționat.

Invitată în platoul emisiunii Teo Show, Mellina a vorbit despre parcursul ei la Survivor România, dar și despre acuzațiile care i-au fost aduse în ultimele luni și despre care nu avea habar cât timp a stat în competiția din Dominicană. Războinica le-a răspuns în direct celor care au criticat-o, printre care s-au aflat: Roxana Ghiță, Marilena Ciucurean și Romina, cu care ea susține că s-a înțeles bine la Survivor, cel puțin așa credea.( Cine este Mellina de la Survivor România. Cântăreața a luptat mult să intre în competiție)

„Am căzut de foarte multe ori în aceste luni, psihic. Uneori Musty îmi era psiholog. L-am perceput ca pe un frate mai mare. Când a plecat, eu m-am bucurat că o să se ducă la copiii lui. Nu m-am gândit în primă fază că Musty a plecat și că rămân singură. Nu știu dacă își imaginează oamenii cum e să nu știi nimic de familia ta.

Pentru mine jocurile de comunicare erau sfinte. Am învățat cât de importantă e familia, noi întotdeauna suntem pe grabă și uităm să ne bucurăm de prezent, de familie, noi credem că ei sunt acolo întotdeauna, dar timpul trece. Ăsta e cel mai mare învățământ.

Eu nu am știut ce pot să fac. Se întâmplă multe lucruri, la un moment dat nu mai ai resurse. Tu ești izolat de lume, în condiții foarte grele. Te rogi la Dumnezeu, nu m-am rugat niciodată, dar mi-am promis că o să o fac. Întotdeauna am încercat să îi cunosc pe fiecare în parte. Am fost caractere diferite, puse într-o situație extremă. Pentru mine a fost o fercire că ajung acasă și îmi văd familia”, a dezvăluit Mellina în direct la Teo Show.

Ce relație există, de fapt, între Mellina și Sindy de la Survivor România. Războinica a recunoscut după eliminare

În momentul în care a intrat la Survivor România, Sindy nu a avut o părere bună despre Mellina, despre care susținea că este rea și invidioasă, dar cu care a ajuns să se înțeleagă foarte bine înainte ca ea să plece din competiție. Mellina a dezvăluit faptul că nu a susprins-o deloc părera lui Sindy despre ea, iar asta pentru că știa deja, întrucât colega ei i-a spus totul și în față.

„Nu m-a surprins Sindy. Mi-a spus în față, ulterior noi ne-am apropiat foarte mult. Sindy este un om foarte sincer, foarte bun. Așa a simțit ea atunci. M-a prins când nu eram eu bine. Apoi ne-am apropiat foarte mult. Mi-a zis că îi pare rău că a spus asta despre mine”

Mellina a clarificat și zvonurile așa-zisei relații cu Musty Camara, cel cu care a reușit să lege o prietenie strânsă la Survivor și despre care toți credeau că ar fi ceva mai mult decât un simplu prieten. Războinica a spus sincer că nu se pune problema de așa ceva și că Musty este ca un frate pentru ea: „Nu este cazul. Musty este ca un frate mai mare. M-am apropiat de el. L-am simțit foarte aproape. El îmi dădea speranță.”

„Furnicuța” de la Survivor România a aflat și adevărata părere a unora dintre foștii ei colegi despre ea. Este vorba despre Marilena, Roxana Ghiță și Romina, care au făcut-o falsă.

„Eu întotdeauna am fost unul dintre oamenii care aduceau resurse. Puteți să-mi spuneți, fetelor, dacă aveți timp, de ce sunt falsă. Eu acum nu-mi dau seama cu ce am fost falsă. Acum îmi fac teorii în cap. Încercând să nu intru în conflict cu nimeni, poate se interpretează greșit.”

Albert: Se ține tare

Alin: Țara Românească.

Maria: Cel mai darnic om pe care l-am cunoscut.

Marilena: sportivă bună

Roxana: Frumușică.

Sorin: Foarte vocal.

Starlin: Omul cu sfaturile

Andrei: Un om care a trecut prin multe în viață. Puternic

Romina: Mi-a făcut masaj.

Marius: Luptător. Își iubește foarte mult familia.

Sindy: Suflet mare, o zăpăcită.

Maria: O fată frumoasă și cu potențial

Vera: E mai verbală, dar sensibilă.