Toni Petrea, antrenorul principal, și Thomas Neubert, preparatorul fizic, membri ai staff-ului tehnic, au fost confirmați cu noul coronavirus. De altfel, nici Meme Stoica și jucătorul Andrei Miron nu au scăpat, scrie antenasport.ro. Bogdan Vintilă va sta pe banca celor de la FCSB în Europa League, pentru că are licență PRO.

FCSB se pregătește pentru meciul din turul doi preliminar al Europa League, partida cu Backa Topola, care se va disputa joi, 17 septembrie, de la ora 22:00.

Coronavirus în Liga 1

Nu este prima dată când echipa lui Becali se confruntă cu cazuri de coronavirus. În urmă cu câteva săptămâni, mai mulți jucători au fost confirmați cu COVID-19, în urma valului de infectări din Liga 1.

Pe de altă parte, acum o săptămână, Gică Popescu a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Președintele Viitorului s-a internat în spital și se aștepta să plece repede, pentru că la început se simțea bine. Lucrurile s-au înrăutățit pe parcurs, iar Popescu se află sub observație medical.

„Avusesem niște dureri de cap și doar într-o zi câteva frisoane. Am zis să merg să fac testul. Mă testasem de multe ori până atunci. De data asta am ieșit pozitiv, dar în acel moment eram OK, nu mai aveam simptome. M-am dus și la Matei Balș pentru investigații suplimentare. Ce a urmat? Virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie și nu mi-a fost bine. Cu tuse ... După cum vezi, mai tușesc și acum, când vorbesc cu voi", a precizat pentru gsp.ro

