„Mergeam efectiv pe străzi și urlam!”Marcela Fota, dărâmată de moartea fratelui său! Artista a trecut prin clipe cumplite: „Mi-au spus: din cauza ta s-a sinucis”

Pe Marcela Fota o cunoaște o țară întreagă. Puțină lume știe însă că interpreta de muzică populară a avut și un frate, care din păcate nu se mai află printre noi.

Acesta s-a stins cu peste 15 ani în urmă, însă momentul morții fratelui ei încă o face pe cântăreață să verse lacrimi amare.

Drama de neimaginat prin care a trecut Marcela Fota

Marcela Fota aduce bucurie ascultătorilor săi. Iată însă că viața acesteia nu a fost lipsită de momente cutremurătoare. Cea mai mare dramă prin care a trecut artista s-a petrecut cu 15 ani în urmă, când fratele ei și-a pus capăt zilelor.

Și mai dureros pentru vedetă a fost faptul că familia soției bărbatului ar fi acuzat-o pe Marcela că este vinovată de tragedia care a afectat familia solistei.

După tragedie, vedeta mărturisește că a fost supărată pe fratele său pentru gestul pe care l-a comis, pentru că artista consideră că acesta nu s-a gândit la persoanele pe care le-a lăsat în urma sa.

„Sora mea, Mariana Ionescu Căpitănescu, m-a anunțat că a murit Viorel. Prima mea reacție a fost, cine e Viorel?! Apoi am realizat că este vorba despre fratele meu. Am zis că nu este posibil. Au urmat trei zile groaznice. Mergeam efectiv pe străzi și urlam. Am încercat să găsesc bilet de avion să vin acasă, dar nu am reușit. Trei zile am stat pe un scaun în fata ușii și, efectiv, țipam.

Am fost supărată pe el și încă sunt, pentru că el și-a luat viață. Avea doi copii acasă, o mama bolnavă de inimă, avea o soră singură în străinătate. Nimic nu-i dădea dreptul, indiferent de motivul lui. Nu s-a gândit absolut deloc la noi, mama a rămas cu probleme foarte grave după aceasta întâmplare. Pur și simplu, am considerat că nu i-a pasat.

M-am bucurat că i-am dat aceasta posibilitate de a face și altceva decât a munci pentru alții. În urma acestei întâmplări, mi-am auzit și reproșuri din partea familiei soției lui. Mi-au spus: din cauza ta s-a sinucis pentru că, tu, urma să vii în România și trebuia să-ți dea niște bani, pe care, el, nu-i avea. A fost o perioadă foarte grea pentru mine, nu sufeream doar după pierderea lui, sufeream și din cauza acuzațiilor lor. Și eu știam că nu erau adevărate. Eu am vrut să-l ajut, în niciun caz să-l împing spre ceea ce m-au învinovățit ei.”, a povestit artista, pentru Star Popular.

