Mesaj cutremurător lăsat de elevul care s-a prăbușit de pe clădirea groazei: ”Sunt blocat într-un coșmar”

Au ieșit la iveală detalii cutremurătoare după descoperirea trupului neînsufleţit al lui Radu Ionescu, elev în clasa a XII-a la Colegiul Pedagogic „Regina Maria” din Deva, dispărut de acasă în seara de 31 decembrie 2020. Familia lui s-a prezentat la poliţie pentru a reclama dispariţia adolescentului în seara de 2 ianuarie. Din acel moment, atât poliţiştii, dar şi mai mulţi localnici l-au căutat pe tânăr.

„Fiul meu, Radu Ionescu a dispărut de acasă pe data de 31.12.2020, la ora 17 din zona Gojdiu, vizazi de şcoala Andrei Şaguna din Deva. La momentul dispariţiei purta o geaca albastra, blugi negri. Este tuns chel, ochi albaştrii verzui, înălţimea de 1,68 si 55 kg. Dacă deţineţi informaţii despre el, vă rog anuntaţi poliţia”, a scris tatăl lui Radu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit anchetatorilorcadavrul tânărului a fost găsit miercuri, 6 ianuarie 2021, la baza unei clădiri nefinalizate din curtea Liceului de Artă din Deva. În prezent nu se cunosc împrejurările exacte ale morţii tânărului. Acesta fie s-ar fi aruncat de pe acoperişul clădirii, fie s-ar fi prăbuşit, în gol, accidental, de la o înălţime de aproape 20 de metri.

„În data de 6 ianuarie 2021, ora 12:46, Poliţia Municipiului Deva a fost sesizată prin SNUAU 112, cu privire la faptul că pe la baza unui imobil situat pe strada Ciprian Porumbescu din municipiul Deva se află cadavrul unei persoane de sex masculin. Poliţiştii ajunși la faţa locului au stabilit identitatea pesoanei decedate, ca fiind tânărul de 18 ani, dispărut în data de 31 decembrie 2020. Cadavrul a fost ridicat si transportat la Seviciul de Medicină Legală, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor morţii”, informau reprezentanţii Inspetoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara.

Radu Ionescu suferea din cauza depresiei și anxietății

Apropiații tânărului susțin că Radu Ionescu suferea din cauza depresiei şi anxietăţii şi că ar fi consumat uneori substanţe interzise. „Cred că s-a aruncat în gol, de pe acoperiş. Avea la el o sticlă de Jack, care era pe jumătate băută şi ar fi consumat ceva pastile care să îi dea adrenalină, din câte am auzit”, a povestit unul dintre foştii săi colegi.

Înainte cu trei săptămâni de a muri, Radu Ionescu i-ar fi trimis unui prieten un mesaj, spunând că nu este ok. „Sunt blocat într-un coșmar, nu sunt ok, ştiu că eşti confuz, dar aşa e, aş vrea să pot sa schimb totul, de la început spre sfârșit, spre deosebire de Dumnezeu, corpul meu, fie că schimb totul de la început până la final, tot aici o să fie. Dar nu, sunt blestemat. O să îmi fie viaţa, aşa am văzut-o, de la început, de ar fi o opţiune, una încât să ştiu că totul o să fie bine”, mesajul lăsat de Radu Ionescu.

Radu Ionescu[Sursa foto: Facebook]

Sursă: adevărul.ro