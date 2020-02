Mesaje de despărțire. Cum să-i spui adio fără să-l rănești

Ne-am despărțit. Cerul s-a întunecat din cauza norilor. Ne grăbim în abisul tristeții. Iubirea nu mai este. E trist. Nu spune nimic. Nu-mi spune despre motivele despărțirii! Vreau să uit totul!

Acum e gol în sufletul meu. Mi s-au spulberat toate visele, nu mă mai simt iubită. Plecând, o să privesc în jur, pentru că știu – cândva, am fost fericiți. Știu că te-am iubit și m-ai iubit. Acum însă, nu este nevoie să-mi vorbești cu supărare! Suspin de durere, dar vreau să ne despărțim frumos și să nu ne jignim. Sunt sigură că soarta ne-a pregătit ceva mai mult, mai bun, mai potrivit. Cu siguranță, ne vom cunoaște și ne vom întâlni cu noi persoane. Separarea este doar un nou început!

Sentimentele noastre nu au putut fi salvate! Iartă-mă! Iartă-mă că nu am reușit să salvăm darul pe care ni l-a dat cerul, nu ne-am salvat dragostea noastră. Dar firul rupt nu mai poate fi lipit, așa că trebuie să ne luăm rămas bun. Fie ca tot ce a fost bun între noi să ne ajute să transformăm dragostea eșuată într-o prietenie devotată.

Adio! Să nu-ți amintești de vremurile rele, nu aștepta, nu jigni, nu te înșela. Lasă trecutul nostru să plece și vei întâlni o altă dragoste pe drum! Vei întâlni persoana care-ți va iubi toate defectele. Poate într-o zi mă vei ierta… și vei uita toate cuvintele jignitoare.

Ești o persoană deosebită, fără îndoială. Ai lăsat un semn cald în sufletul meu. Îți doresc din inimă numai fericire, dar trecutul nu mai poate fi întors. Știu că doare, dar fiecare trebuie să plecăm pe drumul nostru, separat. Nu există niciun motiv să rămânem împreună când nu mai iubim. Sunt sigur că o altă fericire ne așteaptă undeva… Așadar, consideră despărțirea dintre noi începutul unei noi călătorii!

Inimile noastre s-au îndepărtat una de alta deja de mult timp. În ciuda încercărilor noastre de a lipi relația, ele și-au spus demult adio, omorând speranța unui viitor comun. A sosit momentul să ascultăm sincer inimile noastre, să ne dăm drumul reciproc pentru a găsi fericirea, dar nu împreună.

Atâtea greșeli am făcut! Deja este imposibil să le corectăm… Cândva eram atât de îndrăgostiți, iar astăzi nici măcar nu suntem prieteni.

Nu vreau resentimentele să-ți tulbure inima. Știu că dragostea va domina din nou în sufletul tău! Încă mai putem deveni fericiți, când viața se va bucura din nou! Merităm o șansă!

Știi, timpul petrecut alături de tine este plin de momente pozitive și mi le voi aminti cu mare drag. A fost bucurie, au fost sentimente. Dar se întâmplă uneori că oamenii trebuie să se despartă și să meargă pe drumuri diferite. Vreau ca fiecare dintre noi să aibă o călătorie fericită, o viață bogată, plină de culoare! Nu te supăra pe mine – îți doresc sincer numai bine!

Rămas bun! Nu mai putem fi împreună! Ar trebui să ne uităm reciproc! Nu putem evita separarea, deși îmi pare rău că te pierd!

Va fi greu pentru inimile noastre și nu cred că ne vom uita vreodată, dar trebuie să ne despărțim! Te rog, nu plânge și nu fi tristă!

Îmi pare rău! Dar vei înțelege într-o zi că aceasta este unica soluție! Nu pot fi alături de tine! Fiecare dintre noi trebuie să-și continue propria cale!

Despărțirea este un moment trist. Am fost împreună ieri, iar astăzi destinele noastre s-au separat. Ceea la ce am visat împreună, nu s-a făcut realitate. Nu vreau să ținem pică și să ne învinovățim unul pe altul. Trebuie să uităm trecutul și să începem viața de la zero.

Astăzi am închis ușa către țara magică a iubirii. Poate că vom reveni la ea cândva, dar alături vor fi deja oameni complet diferiți… Păcat că circumstantele au fost anume așa… Și, deși suntem aproape străini, tot binele care ne-a legat cândva va rămâne în memoria mea. Îți doresc mult noroc și zile bune înainte!

Păcat că cele mai bune momente din trecut nu pot fi returnate. Nimeni nu poartă nicio vină. Așa a fost să fie.

Mesaje de despărțire care te fac să plângi

Când se pune punct relației a două persoane, mesajele triste de despărțire pentru el sau ea, ce conțin cuvintele bine alese, vor “înmuia” perioada dificilă.

Îmi amintesc cu tristețe de zilele fără nori în care ne iubeam. Și regret că am înțeles prea târziu ce am pierdut, abia când ai plecat pentru totdeauna. Desigur, timpul vindecă și voi iubi din nou… Dar știi, inima nu vrea pe altcineva, pentru că momentele de fericire nu se uită!

Adio, dragoste! Lacrimile-mi cad din ochi. Încerc să fiu mai ferm în inima mea, dar mi-e foarte greu acum. Va veni timpul și voi uita totul, voi învăța să iubesc din nou. Dar acum – tânjesc după tine, mă simt singur și trist!

Îți mulțumesc pentru toate lucrurile bune și rele, amuzante și triste care au fost între noi. Soarta ne-a trimis nu numai fericire, ci și experiență. Sper că atunci când va sosi o nouă iubire, nu vom repeta greșelile anterioare. Să rămânem în memoria celuilalt ca ceva frumos și plăcut. Rămas bun.

Despărțindu-ne pentru totdeauna, îți dau ultimul sărut. Nu ne vom întoarce în această dragoste, nu aștepta, nu te supăra și nu mă urî!

Nu ne este dat să fim împreună! Oricum, îți doresc fericire. Uită-mă, iartă-mă și dă-mi drumul.

Îți mulțumesc pentru acest cadou – sentimentele neobișnuite de iubire și speranță. Relația noastră s-a destrămat, dar nu putem blama o stea pe care o priveam cu fascinație până a căzut. Lumina ta îmi va încălzi inima mereu, chiar și de la distanță.

Ne luăm rămas bun… Suntem deja departe unul de celălalt. Sentimentele noastre nu vor renaște din cenușă, ca pasărea fenix. Da, e trist în inimă, dar despărțirea la timp este o artă minunată!

Totul ce a fost între tine și mine va rămâne cu noi pentru totdeauna! Chiar dacă nu am fost destinați unul pentru altul, îți doresc fericire în viață!

Scânteia pasiunii noastre s-a stins cu mult timp în urmă. Ne despărțim pentru că suntem prea diferiți. Ne uităm diferit, din păcate, la această lume. Nu vreau acuzații în zădar. Comunicarea noastră s-a transformat demult într-un spațiu de acuzații, așa că e suficient! Haide acum să facem totul ca să devenim fericiți, să credem în iubire, să rămânem oameni mândri și cu demnitate, să trăim în liniște, fără a trânti ușa.

A sosit momentul să rezumăm rezultatul relației noastre. Decizia nu a fost ușoară pentru mine, dar cred că aceasta este singura opțiune corectă – trebuie să ne despărțim. Cursul vieții nu s-a oprit, ci doar a încetinit pasul. Cu siguranță totul se va îmbunătăți, iar în curând, tristețea și resentimentele nu vor fi decât o amintire.

Haide fără cuvinte, melancolie și tristețe să ne despărțim. Așa ne-a fost destinul. Și este mai bine să o facem simplu, în mod pașnic. Nu vom înțelege niciodată cine este de vină, dar nici nu prea contează asta. Ne-am grăbit să construim castelul nostru de nisip. Am visat prea mult și acum ne-a rămas doar durerea.

Nu ești cu mine acum… Fără niciun motiv, ai trântit ușa în fața mea! Îmi doresc să rămânem măcar prieteni, ca să-ți pot proteja visele!

Mi-ai atins obrazul cu mâna și mi-ai spus că nu mai putem să fim împreună. Se părea că în acel moment s-a produs Sfârșitul Lumii. Cu greu am acceptat și am înțeles eșecul, au fost multe lacrimi după, și chiar și acum există un gol în sufletul meu pe care într-o zi sper că-l va umple cu adevărat un sentiment real. Rămas bun! Ai fost o lecție foarte bună pentru mine! Da, nu voi uita mâinile tale calde, dar nici nu voi uita cât de crud ai fost cu mine!

A spune ADIO este dureros și dificil! Dar altfel nu se poate… Nu pot fugi de mine. Da! Inima s-a răcit! Ce a fost între noi, a fost magie și va rămâne în amintiri. Le voi păstra cu atenție și blândețe. Nici chipul tău nu va fi uitat, crede-mă! Dar a venit timpul să închidem ușa pentru noi.

Rămas bun! Acum nu mai are sens să continuăm chinul. Tot trecutul nostru este acum doar amintire. Nu voi mai fi alături de tine, nu vom râde, nu ne vom săruta și nu vom visa împreună. Rămâne doar să ne amintim.