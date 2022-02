Mesaje de Dragobete 2022. Cele mai frumoase felicitări virtuale și mesaje de iubire

In articol:

Felicitări Dragobete 2022! Cele mai frumoase felicitări virtuale pe care i le poți trimite persoanei iubite. Mai multe imagini găsiți în galeria FOTO.

Cele mai romantice mesaje, urări și sms-uri pentru 24 februarie, de Dragobete, pe care i le poți trimite jumătății tale.

După 1990, românii au importat din Vestul Europei Valentine's Day, sărbătorită pe 14 februarie și considerată Ziua Îndrăgostiților. Au existat însă și contestări ale acestei datini, unele persoane acordând o importanță mai mare păstrării tradițiilor autohtone și, implicit, sărbătorirea zilei de Dragobete la 24 februarie în locul acesteia.

Te iubesc, iartă-mă că uneori sunt neputincioasă, dar cu toate câte iţi greşesc, te iubesc.

Un înger m-a întrebat de ce ţin atât de mult la tine. I-am spus că nu există nici un motiv ca să nu fac asta!

Nu ştiu ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai exista întotdeauna îmi înveseleşti ziua şi ma faci să simt că trăiesc cu adevărat.

Tu eşti steaua mea călăuzitoare care îmi păzeşte nopţile. Nu pot decât să te iubesc foarte mult şi tu eşti totul pentru mine!

Aştept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze şi să-mi spună „Te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezeşte de dimineaţa!

Mesaje Dragobete 2022

Dacă dragostea ar putea fi evitată doar închizând ochii, nu aş mai clipi niciodată, de frică să nu las să treacă vreo secundă fără să fiu îndrăgostit de tine.

Ador clipele în care îmi eşti alături şi urăsc tot ceea ce ne desparte. Îmi doresc enorm sa te fac să te simţi cel mai iubit, aşa cum reuşeşti tu în fiecare zi să mă faci cea mai iubita. Te iubesc, aşa cum nu mă credeam capabilă să iubesc!

Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Eşti lumina ochilor mei, fără tine nu aş mai vedea. Eşti oxigenul meu, fără tine nu aş respira. Eşti viaţa mea, fără tine nu as exista. Te ador, iubirea mea.

Când treci printr-o perioada proastă, adu-ţi aminte că există Cineva în cer care te iubeşte şi are grijă de tine şi cineva pe pământ căruia îi pasă de tine. Eu sunt acela.

Iubesc palmele tale mari, iubesc braţele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt, iubesc fiinţa ta toată.

Urări Dragobete 2021

Tot ce-i frumos se iubeşte, tot ce se iubeşte e frumos. Eşti atât de frumoasă pentru ca eşti atât de iubită şi îti promit că aşa vei fi mereu.

Tu eşti acela care m-a învăţat să iubesc cu adevărat. Îti mulţumesc că exişti tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu.

Orice ai face, sunt alături de tine. Sper că toate visele tale să se împlinească. Oricunde, oricând, voi fi lângă tine dorindu-ţi dragoste şi fericire. Pentru că te iubesc.

Când toţi îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greşit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Eşti dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fată îşi doreşte.

Eu n-am fost în stare să-ţi scriu nici măcar o poezie de dragoste, dar asta nu înseamnă că nu exista dragoste în inima mea cât să inspire toţi poeţii dintr-o carte. Unii ştiu să scrie frumos, unii ştiu să cânte frumos, unii sunt pur şi simplu frumoşi, eu sunt doar un îndrăgostit disperat după tine.

SMS-uri Dragobete 2022

Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbeşte prin priviri şi atitudini. Hai să ne bucurăm de iubire! E Ziua Îndrăgostiţilor!

Dacă nu mă gândesc decât la tine înseamnă că te iubesc? Dacă te visez în fiecare noapte înseamnă că te iubesc?

Dacă vreau sa fiu numai cu tine singuri într-o pădure înseamnă că te iubesc? Eu cred ca te iubesc, tu ce crezi?

Poţi să-ţi spun astăzi că te iubesc? Dacă nu, pot să-ţi spun mâine? Dar poimâine? Pentru că te voi iubi în fiecare zi din viaţa mea.

Dragostea, toată viaţă mea am auzit despre ea, am citit despre ea, am visat la ea, am plâns după ea. Acum, lângă tine, am găsit-o!

Ochii tăi sunt făcuţi să cucerească, trupul tău e făcut să trezească dorinţele. Toată fiinţa ta e încântătoare şi eu sunt cel mai norocos bărbat, caci sunt iubit de tine.

Sărbătoarea populară a iubirii, Dragobetele, este celebrată în fiecare an la 24 februarie, de români. Pe de altă parte, data de 24 februarie marchează şi începutul anului agricol, momentul în care întreaga natură renaşte.