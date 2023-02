Mesaje de Dragobete 2023. Urări, felicitări și SMS-uri de Dragobete pentru sufletul tău pereche!

In articol:

Vezi cele mai frumoase mesaje de Dragobete 2023, pe care să le trimiți jumătății tale. Iată cele mai frumoase mesaje, urări, felicitări și SMS-uri de Dragobete pentru sufletul tău pereche!

Mesaje de Dragobete 2023

Nu știu ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai exista întotdeauna îmi înveselești ziua și ma faci să simt că trăiesc cu adevărat. Tu ești steaua mea călăuzitoare care îmi păzește nopțile. Nu pot decât să te iubesc foarte mult și tu ești totul pentru mine!!!

Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezește de dimineața!

Dacă nu mă gândesc decât la tine înseamnă că te iubesc? Dacă te visez în fiecare noapte înseamană că te iubesc? Dacă vreau sa fiu numai cu tine singuri într-o pădure înseamnă că te iubesc? Eu cred ca te iubesc, tu ce crezi?

Tot ce-i frumos se iubește, tot ce se iubește e frumos. Ești atât de frumoasă pentru ca ești atât de iubită și îti promit că așa vei fi mereu.

Ochii tăi sunt făcuți să cucerească, trupul tău e făcut să trezească dorințele. Toată ființa ta e încântătoare și eu sunt cel mai norocos bărbat, caci sunt iubit de tine.

Tu ești acela care m-a învățat să iubesc cu adevărat. Îti mulțumesc că exiști tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu.

Te iubesc, iartă-mă că uneori sunt neputincioasă, dar cu toate câte iți greșesc, te iubesc.

Dragul meu tu ești Soarele și Dimineața mea. Ador să te vad când zâmbești, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Când toți îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greșit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Ești dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata își dorește.

Mesaje de Dragobete 2023. Cum să spui „Te iubesc” într-un mod original [Sursa foto: Freepik]

Cele mai frumoase urări de Dragobete 2023

Mi-am dat inima pe un sărut și am făcut afacerea vieții mele iar acum nu-mi mai rămâne decât să mă bucur de o viată minunată alături de tine. Nu știu cât de bun afacerist sunt, dar cu siguranță sunt cel mai norocos bărbat de pe pământ. Îți mulțumesc că exiști în viața mea, iubita mea scumpă!

Prognoză meteo de seară: Metereologul de serviciu vă recomandă pentru mâine să nu vă faceți planuri. Se anunță ploi de săruturi și mângâieri vijelioase care vor face ieșirile din casă aproape imposibile.

Bărbații plâng după tine, bărbații plâng după frumusețea ta, tu râzi de chinul lor, și bine faci, căci merită să fie chinuiți pentru că nu înțeleg și nu văd adevărata ta frumusețe.

Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul visurilor noastre, te iubesc până la cer și-napoi de un infinit de ori, o lume-n care ne iubim și tu mă știi, mă ai, mă vrei, iar eu, eu te privesc și nu-mi ajunge, te țin și nu mă satur, te am și te mai vreau!

Te iubesc așa de mult încât inimă mea bate odată pentru tine și odată pentru mine. Mă gândesc mereu la strălucirea ta, uneori cred că Dumnezeu a vrut să-și arate măiestria când te-a creat. Atingerile tale suave sunt asemeni atingerii unei picături de rouă pe petală unui trandafir în flacăra iubirii. Iubesc, iubesc, iubesc,… e totuși omenesc!

Iubirea e un strop de lumină, un strop de poezie curată a inimii și restul… nebunie! Iubește doar…

Fiecare cântec de dragoste este despre tine. Te iubesc!

Declarații de Dragobete 2023. Mesaje și urări pentru jumătatea ta

Nu mi-a plăcut niciodată Dragobetele și apoi te-am cunoscut și am înțeles despre ce este vorba.

Încă mă faci să râd. Îmi mai dai fluturi. Și încă mă îndrăgostesc de tine în fiecare zi. Felicitări de Dragobete!

Prin toate anotimpurile, prin toată vremea… Te iubesc. O zi minunată să ai, dedicată dragostei!

Când ne-am întâlnit, am știut că vreau să petrec fiecare Dragobete cu tine. Ești stânca mea și nu știu ce aș face fără tine.

Ești cea mai uimitoare femeie pe care am norocul să o numesc soția mea. În fiecare zi când mă trezesc lângă tine simt Dragobetele.

Sunt atât de încântat să împărtășim primul nostru Dragobete împreună. Sper că este primul dintre mulți alții.

Cu un bărbat ca tine în viața mea, sunt cu adevărat cea mai norocoasă femeie din lume. Ești mereu în mintea mea și în inima mea.

Fiecare zi alături de tine este Dragobetele pentru mine. Te iubesc.

Chiar și într-un basm în care fiecare vis se împlinește, nu cred că aș găsi un soț la fel de dulce ca tine! Te iubesc.

După toți acești ani, încă îmi zgudui lumea. Deși știi acest lucru, vreau doar să-ți mai repet că te iubesc. Te iubesc.

Mi-ai schimbat viața în bine și pentru asta voi fi întotdeauna recunoscătoare. Te iubesc enorm!

Mi-ai furat inima în primul moment în care te-am văzut. Te rog să o păstrezi pentru totdeauna!

Fără tine, această zi specială de Dragobete nu ar însemna nimic pentru mine. Te iubesc.

Sunt fericită să am ocazia să sărbătoresc acest Dragobete alături de cea mai specială persoană din întreaga lume! Cât de norocoasă sunt!

Mi-ai pătruns inima și mintea. Mi-ai făcut inima să bată doar pentru tine. Mi-ai făcut mintea să se gândească doar la tine. Te iubesc!

A fi cu tine este un vis împlinit. Mi-ai făcut viața completă. Te iubesc iubire!

Vreau să te sufoc cu îmbrățișări și sărutări toată ziua aceasta de Dragobete şi toată viaţa mea de acum încolo!

Nimic nu este mai important și mai prețios decât tine în viața mea. Te iubesc pentru totdeauna. Să sărbătorim acest Dragobete împreună, iubito!

Sunt un bărbat de succes pentru că iubesc o femeie incredibilă care crede întotdeauna în mine. Tu descoperi în mine tot ce-mi stă în putință. Mulțumesc!

Fericirea este căsătoria cu cel mai bun prieten al tău şi nu aş putea cere o prietenă mai bună ca tine. Te iubesc!