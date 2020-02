Găsiți mesaje de dragoste sau sms-uri romantice potrivite pentru orice ocazie.

Mesaje de dragoste. Iată o colecție de mesaje și sms-uri de dragoste

Mesaje de dragoste pentru iubită

Sunt un milion de stele și un milion de vise, tu ești singura mea stea și singurul meu vis! Te iubesc!

Te port în minte și în suflet. Te simt în aerul pe care îl respir. Faci parte din mine pentru totdeauna. Te iubesc.

Dacă aș fi de gheață ai vedea cu ochii tăi cum mă topesc când îmi zâmbești, dar bine că nu sunt pentru că altfel m-aș fi topit deja!

Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să mă lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea raza să fie vocea ta ce mă trezește de dimineață!

Te iubesc ca-n prima zi, când raze

Citeste si: SMS-uri de bună dimineața pentru iubit sau iubită! Cum să-i faci dimineața mai frumoasă

Citeste si: Cine sunt cei trei Faimosi “Survivor Romania” propusi spre eliminare? In editia de sambata a reality-ului difuzat la Kanal D, telespectatorii vor afla cine paraseste competitia

Citeste si: Când începe Bravo, ai stil! Celebrities la Kanal D

de soare aurii, cădeau ușor purtate de vânt, asupra noastră pe Pământ. Te iubesc, te voi iubi și chiar dacă soarta ne va despărți, iubirea noastră va sta acolo sus scrisă într-o stea!

Am doi ochi care vor să te vadă, am două mâini ce vor să te îmbrățișeze, am două buze ce vor să te sărute, dar am o singură inimă ce bate numai pentru tine!

Draga mea, tu ești soarele meu în fiecare dimineață. Ador să te văd când zâmbești, ador să te văd cum râzi, ador să te văd fericit alături de mine. Te iubesc!

Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 minute, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.

Credeam că de la ultimul eșec nu-mi voi mai reveni niciodată, dar tu ai adus pe chipul meu cel mai frumos zâmbet și sentimentul pierdut undeva într-un colț de inimă, Iubirea. Te iubesc, iubita mea și vreau să-mi petrec toată viața alături de tine!

Când iubești pe cineva, te simți bine. Când cineva te iubește, te simți foarte bine. Când persoana pe care o iubești, te iubește, te simți extraordinar!

As vrea sa poti sa te vezi prin ochii mei. Numai asa ti-ai da seama ce mult insemni pt mine!

Daca dragostea ar putea fi evitata doar inchizand ochii, nu as mai clipi niciodata, de frica sa nu las sa treaca vreo secunda fara sa fiu indragostit de tine!

Mesaje de dragoste pentru iubit

Tu îmi luminezi ziua cu sunetul vocii tale, tu mi-ai adus atât de multe zâmbete și dragoste. Ești totul pentru mine și am fost atât de binecuvântată când Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine!

Cu fiecare secundă care trece, te iubesc mai mult. Cu fiecare zi care trece, te doresc mai mult. Cu fiecare săptămâna care trece, te ador mai mult. Cu fiecare luna care trece, pur și simplu te venerez!

Dragostea – Toată viața am auzit despre ea, am citit despre ea, am visat la ea, am plans după ea. Acum, lângă tine, am găsit-o!

Există 4 etape către fericire: 1.eu 2.tu 3. inimile noastre 4.noi doi împreună. Te iubesc!

Citeste si: Mesaje de despărțire. Cum să-i spui că totul s-a terminat

Ești comoara vieții mele, ești minunea pe care am întâlnit-o întâmplător și care m-a făcut fericită. Te iubesc enorm!

O zi poate începe făra un SMS de la mine către tine, dar nu poate începe fără ca eu să mă gândesc la tine. Vezi? Tocmai m-am gandit.

Poţi să spui ‘te iubesc’ într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă.

Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viața? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra, dar fără să-ţi dai seama ca pentru mine tu eşti viaţa.

Tot ce-i frumos se iubeşte, tot ce se iubeşte e frumos. Eşti atât de frumos pentru ca eşti atât de iubit şi îti promit că aşa vei fi mereu.

Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbește prin priviri și atitudini. Hai să ne bucurăm de iubire!

Cele mai placute si mai frumoase lucruri din lume nu pot fi vazute sau atinse, dar pot fi simtite in inima!