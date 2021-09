Mesaje de iubire și dor pe care să le trimiți persoanei iubite

In articol:

Care sunt cele mai frumoase mesaje de dragoste și dor pe care le poți trimite persoanelor iubite aflate la mare depărtare? În

Mesaje de iubire și dor

cazul în care nu ai inspirația necesară să transpui sentimentele pe care le simți persoanei iubite, te poți inspira din mesajele de mai jos.

„Știu că fiecare oră care trece e un pas spre vindecarea dorului care-l port pentru tine. Mă doare acum că nu te pot vedea, că nu te pot avea, dar nu am altă soluție decât să suport și să aștept ca timpul să vindece tot. Până atunci… mi-e dor de tine, mi-e dor de noi.”

Citeste si: Echinocțiu de toamnă 2021. Când are loc și ce reprezintă fenomenul astronomic

”Draga mea, tu ești dorința sufletului meu și această dorință s-a îndeplinit în sfârșit. Eu sunt nespus de bucuros și fericit pentru aceasta. Eu sunt mulțumit soartei pentru un asemenea cadou. Tu ești perfectă în toate sensurile.

Eu te iubesc la nebunie și aș vrea ca tu să fii întotdeauna cu mine. Ești cea mai frumoasă ființă pe Pământ și eu sunt cel mai norocos bărbat”

”Mi-aș dori să te trezești într-o dimineață și să te ia un dor, un dor care doare, să te ia dorul de mine. Să fiu singurul lucru la care te gândești,să îți amintești de mine și de vremurile bune.

Să îți fie dor să mă strângi în brațe, să râzi cu mine, să mă ții de mână, să îți fie dor chiar și de degetele mele care îți pătrundeau prin păr. Și nu vreau asta că să te fac să suferi, vreau doar să înțelegi cum se simte dorul pe care eu mereu îl simț, vreau doar să înțelegi ce simț când îți spun că mi-e dor de ține, vreau doar să mă crezi, să crezi că mie chiar îmi e dor”

„Știu că povestea noastră nu e una cu final fericit și că ce avem este practic imposibil. Dar dorul care mă cuprinde este peste puterile mele. Aș vrea să nu-mi lipsească îmbrățișarea ta și nici să-mi doresc să te am aproape, aș vrea ca amintirea parfumului tău să nu mă răscolească și nici dorința cu care mă privești. Dar îmi lipsești enorm și, cât timp ești al meu și sunt a ta, o să aștept cu nerăbdare fiecare întâlnire.”

„Ce simt pentru tine este mai mult decât îmi este permis să simt și ce trăim, chiar și mai mult. Dar îmi place și știu că nu îmi doresc să renunț. Mă omoară, în schimb, dorul, dorul și dorința de a te avea mai mult decât te am, să mă pot bucura de prezența ta în orice moment îmi doresc, nu doar atunci când putem să ne furișăm în noapte.”

„Nu o să înțelegi niciodată dorul pe care îl lași atunci când mă lași să mă întorc la ale mele. Am o altă viață eu, știu, însă adrenalina, pasiunea și nebunia pe care le simt când suntem împreună este ce mă face să simt că trăiesc și tot ce îmi doresc în acest moment. Vreau să te revăd și să fim doar noi doi și nebunia noastră în liniștea nopții.”

Mesaje de iubire scurte

„Te iubesc așa cum anumite lucruri trebuie iubite, în secret, în adâncul sufletului și în fiecare bătaie a inimii mele.”

„Sufletul vieții mele, scrie-mi în fiecare oră. Doar așa voi ști cum să trăiesc până ne vom revedea.”

„Te iubesc și ăsta e începutul și finalul. Nimic altceva nu mai contează.”

„Mi-ar plăcea să stau cu tine încleștat pentru o eternitate.”

„De abia aștept diseară să te strâng în brațe și să te sărut cu pasiune.”

„Te iubesc și sunt convins că întreg universul a conspirat ca să te găsesc.”

„Cel mai uimitor lucru din lume este să privești pe cineva la care ții cu adevărat și să știi că simte același lucru pentru tine. Te iubesc!”

„Te port în minte și în suflet. Te simt în aerul pe care îl respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc.”

„Am doi ochi care vor să te vadă, am două mâini ce vor sa te îmbrățișeze, am două buze ce vor să te sărute, dar am o singura inima ce bate numai pentru tine!”

Citeste si: Urări de Sfanta Maria Mica 2021. Mesaje de La Mulți Ani pentru sărbătoriții zilei de 8 septembrie

„Dacă aș avea o floare de câte ori m-am gândit la tine, m-aș putea plimba printr-o gradină nesfârșită.”

„Mi-e dor de tine în fiecare secundă din viața mea! Îți spun asta în fiecare clipa!”

Citeste si: Lavinia Pârva, prima reacție despre divorț: „Le cam fac pe toate”- bzi.ro

„Iubirea e un cântec ce toți îl cânta des, dar nu la toți el are același înțeles”.

„Ești aerul pe care îl respir și fără de care nu pot trăi nici măcar o secundă. Te iubesc din ce în ce mai mult!”

Mesaje de iubire pentru el

„Ești cel mai drag și cel mai iubit om din lume. Când ești plecat pentru mult timp, lumea devine neinteresantă, iar când ești cu mine, nu există nicio persoană mai fericită pe această lume.”

„Dragostea mea pentru tine este ca un cer senin după o dimineață înnorată, ca roua în zori de zi, ca razele soarelui de primavară, ca florile din luna mai; vocea ta îmi aduce bucurie în suflet și gândul la tine liniște. Te iubesc!”

„Cu fiecare secundă care trece, te iubesc mai mult. Cu fiecare zi care trece, te doresc mai mult. Cu fiecare săptămâna care trece, te ador mai mult. Cu fiecare luna care trece, pur și simplu te venerez!”

„Poţi să spui ‘te iubesc’ într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă.”

„Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viața? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra, dar fără să-ţi dai seama ca pentru mine tu eşti viaţa.”

„Iubesc palmele tale mari, iubesc braţele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt…iubesc fiinţa ta toată.”

„Iubitule, te iubesc mai sus de sus şi mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile şi sub toate stelele universului.”

„Nu mi-am imaginat vreodată că un bărbat poate fi atât de îndrăgostit și atât de fermecător. Ești minunat și te iubesc mai mult decât îți poți imagina.”

Mesaje de iubire pentru ea

„Tot ce-i frumos se iubeşte, tot ce se iubeşte e frumos. Eşti atât de frumoasă pentru ca eşti atât de iubită şi îti promit că aşa vei fi mereu.”

„Ochii tăi sunt făcuţi să cucerească, trupul tău e făcut să trezească dorinţele. Toată fiinţa ta e încântătoare şi eu sunt cel mai norocos bărbat, căci sunt iubit de tine.”

„Aştept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze şi să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezeşte de dimineaţa! Eu n-am fost în stare să-ţi scriu nici măcar o poezie de dragoste, dar asta nu înseamnă că nu exista dragoste în inima mea cât să inspire toţi poeţii dintr-o carte. Unii ştiu să scrie frumos, unii ştiu să cânte frumos, unii sunt pur şi simplu frumoşi, eu sunt doar un îndrăgostit disperat după tine.”

Citeste si: Sfanta Maria Mica, 8 septembrie 2021. Mesaje de La Mulți Ani, urări şi SMS-uri cu ocazia Nașterii Maicii Domnului

„Cel mai bogat bărbat te-ar acoperi cu cadouri, cel mai frumos bărbat te-ar purta printre staruri, cel mai inteligent bărbat…nici nu pot sa îmi dau seama ce-ar face un astfel de bărbat pentru tine, iar eu, eu sunt doar cel mai îndrăgostit dintre bărbaţi şi acesta este darul meu.”

„Dacă aș fi de gheață ai vedea cu ochii tăi cum mă topesc când îmi zâmbești, dar bine că nu sunt pentru că altfel m-aș fi topit deja! Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să mă lumineze și să-mi spună „te iubesc!”

„Draga mea, tu ești soarele meu în fiecare dimineață. Ador să te văd când zâmbești, ador să te văd cum râzi, ador să te văd fericit alături de mine. Te iubesc!”

Mesaje de dor și depărtare

„Îmi lipsești la fiecare bătaie a inimii, la fiecare clipire, în fiecare secundă și în fiecare moment al zilei!”

„Îmi lipsesc nopțile lungi petrecute cu tine, certurile din nimic, mesajele de bună dimineața sau de noapte bună, vocea blândă și caldă.. ah, îmi e așa dor de tine… tu erai zâmbetul meu!”

„Tu ești soarele din dimineața mea, tu ești luna din noaptea mea, tu ești ritmul care bate în inima mea! Mi-e dor de tine și nu pot să stau departe de tine! Când tu ești departe nu simt decât o tristețe imensă care îmi sfâșie sufletul. Inima mea te cere și te vrea din nou. Mi-e dor de tine…”

„Mi-e dor să te strâng în brațe și să uit de realitate, să zbor printre stele, să alunec prin mii de sentimente care îmi pătrund fiecare celulă din corp și îi dă putere. Vreau acea îmbrățișarea care să îmi dea puterea de a ajunge pe culmile fericirii, să fie o fericire exacerbată în care sufletul meu să se ungă cu dragoste. Mi-e dor de tine.”

„Îmi este foarte dor de tine! Ştii că zâmbetul tău este cel mai important pentru mine şi sunt foarte bucuroasă că ai venit în viaţa mea pentru a mă iubi şi a mă răsfăţa! Abia aştept să te văd pentru a-ţi întoarce înzecit tot ceea ce îmi oferi tu! Te iubesc mai mult decât propria persoană! Îmi este dor de tine, iubitule!”

„Tu eşti jumătatea mea perfectă şi te voi iubi şi respecta toată viaţa! Număr secundele până revii în braţele mele! Abia mă mai pot concentra la ce se întâmplă în jurul meu! Abia aştept să îţi văd ochii în care ador să mă oglindesc! Te iubesc şi mi-e dor de tine! Tu faci parte din inima mea și nu știu dacă știi că fiecare zi care trece și tu nu esti lângă mine mă face să mă topesc de dorul tău.”

Mesaje de dor pentru el

„Toate lucrurile pe care le consideram anterior importante par nesemnificative acum, fără tine, și chiar complet inutile. Îmi este dor de tine, dragul meu, și această revelație este echivalentă cu declarația de iubire.”

Citeste si: Mesaje și urări pentru absolvenți. Ce să le transmiți celor care au terminat clasa a VIII-a, liceul și facultatea.

„Mi-e dor, dragul și iubitul meu. Te aștept, precum cerul așteaptă luna și stelele, precum florile așteaptă razele soarelui sau oamenii așteaptă primăvara după o iarnă lungă. Inima nu mai rezistă fără căldură, sensibilitate, iubire. Te aștept, într-adevăr te aștept!”

„Tu ești mângâierea mea, visul, speranța, soarta mea! Mi-e dor de tine și știu că și ție ți-e dor de mine, ca și cum o bucată din sufletul meu, cea mai importantă, dragă și iubită, mi-a fost ruptă!”

„Vântul este necesar frunzelor, valurile sunt necesare mării, florile vor lumina soarelui, iar eu nu pot pur și simplu fără tine, dragul meu! Mi-e dor până la nebunie, aștept cu nerăbdare să te văd!”

„Fără tine, dragostea mea, trăiesc într-o lume plină de zile reci și înspăimântătoare, înconjurate de gânduri fără sentimente. Și numai tu, cu o rază strălucitoare, poți să risipești întunericul și golul din sufletul meu. Trăiesc cu gândurile despre tine, mi-e dor.”

„Fără tine, mă simt tristă, ca albinele fără flori, ca pădurea fără ciuperci, ca marea fără valuri, ca păsările fără cer! Te rog, vino mai repede, mi-e dor de tine foarte mult!”

„Fără tine stelele strălucesc mai slab, fără tine păsările au încetat să cânte, iar cerul s-a acoperit de ploi. Toate se întâmplă pentru că mi-e dor de tine foarte mult. Te-aș observa îndată într-o mulțime, iar lumea și-ar reveni din acest impas.”

Mesaje de dor pentru ea

„Eu sunt îndrăgostit de ochii tăi, de zâmbetul tău și de sinceritatea ta. Tu ești fericirea mea în fiecare clipă și speranța mea într-un viitor mai bun. Tu mereu îmi dai inspirație și eu vreau ca sentimentele noastre, energia noastră și posibilitățile să ne ducă spre succes și fericire grandioasă. Eu te iubesc foarte mult!”

„Draga mea, scumpa și cea mai frumoasă. Dragostea mea este infinită pentru că tu ești inspirația mea în fiecare zi. Mă faci foarte fericit și îmi dăruiești sentimente foarte puternice și intime. Tu ești norocul și lumina mea. Eu mereu te voi iubi și mă voi bucura de a fi alături de tine.”

„Floarea mea frumoasă și chipul magic, tu iubirea mea ești cel mai mare miracol în viața mea. Tu ești cea mai scumpă persoană și eu te iubesc cel mai mult. Eu vreau ca noi să fim mereu împreună și fericiți. Vreau să fie așa întotdeauna și ca cerul pentru noi să fie doar senin. Vreau să-ți văd zâmbetul pe buze și bucuria sclipind în ochi.”

Citeste si: Mesaje frumoase și amuzante pentru prieteni, perfecte pentru orice zi

„Iubita mea, tu ești oceanul meu care este plin de pasiune și dragoste. Tu ești foarte îndrăzneață și înțeleaptă. Tu ești steaua mea călăuză și soarele a cărui raze pătrund chiar și cei mai întunecați nori. Tu ești galaxia mea și chiar și mai mult. Eu te iubesc foarte mult și vreau să fiu cu tine în fiecare zi.”

„Cea mai frumoasă, perfectă și iubită ființă în viața mea, eu vreau să-ți dăruiesc totul ceea ce te va face și mai fericită alături de mine. Dacă este nevoie, eu am să răstorn munții, am să ajung o stea din cer și am să înot oceanul numai pentru ca să fiu alături de tine. Ești cea mai scumpă pentru mine și sper că tu mă prețuiești tot atât de mult.”