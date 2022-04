In articol:

Sărbătoarea Paștelui este cea care ne facem să fim mai buni, mai iertători și mai înțelegători.

Totodată, Învierea Domnului reușește să strângă toată familia la masă. Însă, chiar și așa, multe persoane stabilite în străinătate, aleg să petreacă Paștele peste hotare.

Iată cum le poți ura un Paște Fericit rudelor și prietenilor de peste hotare!

Mesaje și urări de Paște în engleză și alte limbi străine. Cum să le urezi un Paște Fericit celor de peste hotare [Sursa foto: PixaBay]

Mesaje de Paște în engleză

„Easter is a promise God renews to us in each spring. May the promise of Easter fill your heart with peace and joy! Happy Easter!”

„Jesus Christ has risen! Happy Easter!”

„If we turn to Christ, his death becomes our day of salvation. Happy Easter!”

„Let this joy of Easter fill up your heart today and forever. Happy Easter!”

„May that Easter Day bring a lot of happiness and joy in your life. Happy Easter!”

Mesaje de Paște în italiană

„Buona Pasqua a tutti!”

„Auguri di Buona Pasqua!”

„La gioia è nelle cose piccole, la tranquillità è dell’anima, la luce è del cuore di ognuno. Buona e serena Pasqua a tutti voi!”

„Freschezza profumata di parole, luminosità accesa dell’aria, attimi delicati sussurrati da voce profonda e rasserenante: è la Santa Pasqua che ci permette di rinascere e sperare. Auguri!”

„Questo messaggio è davvero speciale: è come un uovo di Pasqua virtuale! Chiudi i tuoi begli occhi ed esprimi un vero desiderio. Se lo farai, è sicuro: una sorpresa gigante riceverai.”

„La Pasqua entra nei nostri cuori con sentimenti di speranza, di fede, di fiducia e di Amore. Attraverso l’allegria e la semplicità, riusciamo a capire meglio noi stessi, e a comprendere di più i valori della vita. Auguro a tutti pace e armonia!”

Mesaje de Paște în germană

„Fröhliche Ostern!”

„Ostern ist ein Versprechung Gott erneuert zu uns in jedem Frühling. Mai die Versprechung der Ostern Fülle Ihr Herz mit Frieden und Freude! Fröhliche Ostern!”

„Sie auf diesem Ostern viel vermissen. Sie wünschend, waren hier, diese heilige Gelegenheit mit mir zu feiern. Fröhliche Ostern!”

„Mit dem Augury, daß das Wunder des Passahfests den Anfang einer frohen änderung bedeuten kann. Die lebendigen Auguries!”

„I Augur, zum Sie zu finden ein überraschtes spezielles in Ihrem Ei des Passahfests: viel Glück und Freude, jenseits zum Serenity. Glückliches Passahfest!”

„Das Ostern Gefühl beendet nicht, signalisiert es einem neuen Anfang des Naturfrühlinges und nagelneuem Leben der Freundschaft. Fröhliche Ostern zu meinem besten Freund!”

Mesaje de Paște în franceză

„ Joyeuses Pâques! ”

„L’esprit de Pâques est tout au sujet de la vie d’espoir, d’amour et de Joyfull. Joyeuses Pâques!”

„Le seigneur est venu pour mettre à la terre avec une vie pour donner, ainsi chacun de nous peut continuer à vivre. Joyeuses Pâques!”

„Le bourgeonnement des arbres, les nouvelles fleurs, et des oiseaux qui chantent mélodieusement, me murmure que c’est Pâques.Voici souhaitant une chaleur de votre âme à Pâques et pour toujours! Joyeuses Pâques!”

„Pâques est Dieu de promesse remplace à nous en chaque ressort. Mai la promesse de la suffisance de Pâques votre coeur avec la paix et joie! Joyeuses Pâques!”

„Ici souhaite une chaleur votre âme sur Pâques et toujours! Joyeuses Pâques!”

Mesaje de Paște în spaniolă

„Felices Pascuas!”

„Que la luz del Señor resucitado pueda disipar la tristeza del corazón y del espíritu! Que sigamos sintiendo paz y serenidad. Mis mejores deseos de una Santa Pascua.”

„La Pascua es la demostración divina de que la vida es esencialmente espiritual e intemporal.”

„¡Feliz Pascua a todos en el mundo, que puedan vivir en paz universal. Para todos los que llevan amor en el corazón, un día lleno de alegría y felicidad sin límites.”

„Con la esperanza de que el milagro de la Semana Santa puede significar el comienzo de un cambio alegre. Le deseo una cordial bienvenida!”

„Esperamos encontrar una sorpresa especial en su huevo de Pascua: tanta felicidad y alegría, así como la serenidad. ¡Felices Pascuas!”

