Mesajul apărut pe pagina Alexiei Eram, despre Antonia! „O urăște!” Ce au observat fanii la postarea ei?

In articol:

Mario Fresh și Alex Velea au avut o relație foarte apropiată acum ceva vreme, însă drumurile lor s-au separat la un moment dat. Din cei mai buni prieteni au ajuns să se certe la cuțite și, în tot acest scandal, au fost implicate inclusiv iubitele celor doi artiști, Antonia și Alexia Eram.

Fanii celor două cupluri știu foarte bine care este relația între ei în acest moment, motiv pentru care nu ezită să facă haz de necaz și să facă glume pe seama acestui subiect. Mai exact, Alexia Eram a postat o fotografie în mediul online despre care fanii au spus că seamănă cu Antonia. Reacțiile celorlalți fani nu au întârziat să apară nici de această dată.

„Ce semeni cu Antonia. Mai ales în prima poza”, a spus o urmăritoare.

„O urăște pe Antonia”, a răspuns o altă fană.

Citeste si: Fiica lui Vladimir Putin și soțul ei, au fost expulzați din Olanda. Unde locuiesc acum..- bzi.ro

Alex Velea și Mario Fresh nu își mai vorbesc, iar o împăcare între ei pare a fi imposibilă.

Iubitul Antonia a fost deranjat de-a lungul timpului din cauză că fostul său protejat ar fi spus, în nenumărate rânduri, lucruri neadevărate despre el.

Alexia Eram [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Alexia Eram, ținută provocatoare de Ziua Femeii. Tânăra a renunțat la lenjeria intimă: ”Prea bombă”

Cât de cheltuitoare este Alexia Eram

Alexia Eram a avut succes formidabil în mediul online încă de când și-a început activitatea, așa că a reușit să se întrețină de una singură de la vârste fragede.

Câștigă suficienți bani astfel încât să se întrețină de una singură, însă iubita lui Mario Fresh recunoaște și că este o fire destul de cheltuitoare. Cu toate că îi este destul de greu să se abțină să nu cheltuiască banii, încearcă pe cât posibil să pună bani deoparte.

Citeste si: „Plânge!” Alexia Eram, filmată cu lacrimi în ochi! Ce s-a întâmplat cu iubita lui Mario Fresh, în Maldive

„ Tata m-a învățat de când eram mică să îmi pun și niște bani deoparte. Într-adevăr, eu sunt o fire care cheltuie cam mult și îmi e foarte greu să fac această decizie, dar încerc și să pun deoparte și să am tot timpul ceva. Eu sunt pe principiul că muncești pentru a avea niște bani, și banii sunt făcuți ca să îi cheltui, pentru că atunci când mori, nu o să îi iei în mormânt.

Nu contează câți bani am făcut până acum, contează să fii cu picioarele pe pământ, să știi cum să-i investești. Am o casă frumoasă, plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să-mi cumpăr ce-mi doresc. Cam de trei ori pe an îmi doresc să merg în vacanță”, a povestit Alexia Eram.