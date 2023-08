Mesajul care a făcut-o pe Oana Lis să aibă o reacție uimitoare! Ce i-a putut spune o fostă cliență soției lui Viorel Lis? Totul s-a întâmplat la primele ore ale dimineții

In articol:

Oana Lis este iubită și apreciată de mulți români, motiv pentru care este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Facebook, împărtășind cu internauții aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, pentru a fi cât mai aproape de cei ce o îndrăgesc.

Așa se face că, soția lui Viorel Lis a simțit nevoia să împărtășească cu internauții un mesaj pe care l-a primit de la o fostă clientă de curând.

Pentru că blondina este psiholog de meserie, aceasta a ajutat o femeie să ”facă pace cu trecutul”, prin prisma ședințelor de terapie. Clienta blondinei a simțit nevoia să-i mulțumească Oanei Lis printr-un mesaj, iar vedeta nu a ezitat să le spună fanilor că aceasta i-a făcut ziua mai bună.

” <<Îți mulțumesc din suflet că m-ai făcut să fac pace cu trecutul>>. Când îți începi dimineața cu un așa mesaj primit de la o doamnă care a lucrat cu mine acum 1 an... e minunat. Mulțumesc și eu”, a scris Oana Lis, pe pagina personală de Instagram.

Oana Lis, dezvăluiri fără perdea despre situația financiară pe care o are în prezent

Nu cu mult timp în urmă, Oana Lis a fost extrem de sinceră și a vorbit, fără rețineri, despre situația financiară pe care o are în prezent.

Vedeta a spus că nu se descurcă deloc ușor cu banii, mai ales că trebuie să aibă grijă și de partenerul ei de viață, Viorel Lis, care se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, tratamentele fiind extrem de scumpe.

Mai mult, Oana a mai precizat că a ales să renunțe la anumite plăceri, doar pentru a face economie.

„Eu am cheltuit foarte mulți bani în această perioadă pentru că totul costă, nimic nu este gratis. De exemplu, dacă chemi de două ori pe săptămână acasă un kinetoterapeut costă 400 de lei, dacă chemi un cardiolog acasă trebuie să scot 1.000 de lei din buzunar și tot așa. S-au cheltuit până acum sute de milioane. Am fost și ajutată de cei din jurul meu dar am făcut și economie. De exemplu nu mi-am mai luat nu știu ce fond de ten care îmi plăcea...mai scump și am preferat să îmi iau unul mai ieftin și tot așa. Am renunțat la majoritatea lucrurilor mele pentru a face economie”, a mărturisit soția lui Viorel Lis pentru click.ro.

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Facebook ]